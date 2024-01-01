«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой з Волині Сергій Дидюк

Дидюком Сергієм.



Про це



"Назавжди повертається додому Герой Дидюк Сергій Віталійович.



11.00 - зустрічаємо кортеж з тілом загиблого Героя.



Маршрут: Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна - Київська - Ковельська - Незалежності - Шевченка - Пилипа Орлика - с. Сокиричі.



11.30 - с. Сокиричі, вул. Центральна.

11.45 - піша хода в храм с. Сокиричі.

13.00 - піша хода до кладовища с. Сокиричі.



Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Олександра, який мужньо захищав нашу Батьківщину", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 12 січня, відбудеться прощання з Героєм з ВолиніПро це повідомили у Ківерцівській громаді."Назавжди повертається додому Герой Дидюк Сергій Віталійович.11.00 - зустрічаємо кортеж з тілом загиблого Героя.Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна - Київська - Ковельська - Незалежності - Шевченка - Пилипа Орлика - с. Сокиричі.11.30 - с. Сокиричі, вул. Центральна.11.45 - піша хода в храм с. Сокиричі.13.00 - піша хода до кладовища с. Сокиричі.Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Олександра, який мужньо захищав нашу Батьківщину", - йдеться в повідомленні.

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