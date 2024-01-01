«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой з Волині Сергій Дидюк

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой з Волині Сергій Дидюк
Завтра, 12 січня, відбудеться прощання з Героєм з Волині Дидюком Сергієм.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"Назавжди повертається додому Герой Дидюк Сергій Віталійович.

11.00 - зустрічаємо кортеж з тілом загиблого Героя.

Маршрут: Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна - Київська - Ковельська - Незалежності - Шевченка - Пилипа Орлика - с. Сокиричі.

11.30 - с. Сокиричі, вул. Центральна.
11.45 - піша хода в храм с. Сокиричі.
13.00 - піша хода до кладовища с. Сокиричі.

Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Олександра, який мужньо захищав нашу Батьківщину", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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