«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой з Волині Сергій Дидюк
Сьогодні, 10:00
Завтра, 12 січня, відбудеться прощання з Героєм з Волині Дидюком Сергієм.
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Назавжди повертається додому Герой Дидюк Сергій Віталійович.
11.00 - зустрічаємо кортеж з тілом загиблого Героя.
Маршрут: Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна - Київська - Ковельська - Незалежності - Шевченка - Пилипа Орлика - с. Сокиричі.
11.30 - с. Сокиричі, вул. Центральна.
11.45 - піша хода в храм с. Сокиричі.
13.00 - піша хода до кладовища с. Сокиричі.
Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Олександра, який мужньо захищав нашу Батьківщину", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Назавжди повертається додому Герой Дидюк Сергій Віталійович.
11.00 - зустрічаємо кортеж з тілом загиблого Героя.
Маршрут: Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна - Київська - Ковельська - Незалежності - Шевченка - Пилипа Орлика - с. Сокиричі.
11.30 - с. Сокиричі, вул. Центральна.
11.45 - піша хода в храм с. Сокиричі.
13.00 - піша хода до кладовища с. Сокиричі.
Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Олександра, який мужньо захищав нашу Батьківщину", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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