24-волинянин намагався продати боєприпаси

У Луцькому районі чоловік намагався продати гранату та набої: поліція вилучила небезпечні предмети.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подія відбулася учора, 10 січня, у Ківерцях.Співробітники кримінальної поліції отримали інформацію, що 24-річний житель Луцького району має намір продати боєприпаси.Під час перевірки інформації, оперативники на вулиці у Ківерцях виявили у кишенях куртки потенційного підозрюваного корпус гранати Ф-1 із запалом та 32 набої калібру 5,45 мм.На місце прибула слідчо-оперативна група поліції та співробітники вибухотехнічного відділу області. Небезпечні предмети вилучили та направили на дослідження.Слідчі розпочали за цим фактом досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами.Досудове розслідування триває, поліцейські з’ясовують походження боєприпасів.