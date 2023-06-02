24-волинянин намагався продати боєприпаси
Сьогодні, 10:37
У Луцькому районі чоловік намагався продати гранату та набої: поліція вилучила небезпечні предмети.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія відбулася учора, 10 січня, у Ківерцях.
Співробітники кримінальної поліції отримали інформацію, що 24-річний житель Луцького району має намір продати боєприпаси.
Під час перевірки інформації, оперативники на вулиці у Ківерцях виявили у кишенях куртки потенційного підозрюваного корпус гранати Ф-1 із запалом та 32 набої калібру 5,45 мм.
На місце прибула слідчо-оперативна група поліції та співробітники вибухотехнічного відділу області. Небезпечні предмети вилучили та направили на дослідження.
Слідчі розпочали за цим фактом досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Досудове розслідування триває, поліцейські з’ясовують походження боєприпасів.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія відбулася учора, 10 січня, у Ківерцях.
Співробітники кримінальної поліції отримали інформацію, що 24-річний житель Луцького району має намір продати боєприпаси.
Під час перевірки інформації, оперативники на вулиці у Ківерцях виявили у кишенях куртки потенційного підозрюваного корпус гранати Ф-1 із запалом та 32 набої калібру 5,45 мм.
На місце прибула слідчо-оперативна група поліції та співробітники вибухотехнічного відділу області. Небезпечні предмети вилучили та направили на дослідження.
Слідчі розпочали за цим фактом досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Досудове розслідування триває, поліцейські з’ясовують походження боєприпасів.
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