24-волинянин намагався продати боєприпаси

24-волинянин намагався продати боєприпаси
У Луцькому районі чоловік намагався продати гранату та набої: поліція вилучила небезпечні предмети.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія відбулася учора, 10 січня, у Ківерцях.

Співробітники кримінальної поліції отримали інформацію, що 24-річний житель Луцького району має намір продати боєприпаси.

Під час перевірки інформації, оперативники на вулиці у Ківерцях виявили у кишенях куртки потенційного підозрюваного корпус гранати Ф-1 із запалом та 32 набої калібру 5,45 мм.

На місце прибула слідчо-оперативна група поліції та співробітники вибухотехнічного відділу області. Небезпечні предмети вилучили та направили на дослідження.

Слідчі розпочали за цим фактом досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами.
24-волинянин намагався продати боєприпаси

Досудове розслідування триває, поліцейські з’ясовують походження боєприпасів.
24-волинянин намагався продати боєприпаси

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ківерці, боєприпаси, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зіткнулися два автомобілі: постраждав 62-річний водій
Сьогодні, 10:45
24-волинянин намагався продати боєприпаси
Сьогодні, 10:37
Попри обстріли та небезпеку, волинянин працює водієм «швидкої» у Херсоні
Сьогодні, 10:20
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой з Волині Сергій Дидюк
Сьогодні, 10:00
«Чистий Луцьк» почав приймати відпрацьовані електронні сигарети
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
У волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси У волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси
02 червень, 2023, 11:40
На Волині у двох чоловіків знайшли боєприпаси. ФОТО На Волині у двох чоловіків знайшли боєприпаси. ФОТО
10 квітень, 2023, 15:22
На Волині 59-річний чоловік вдарив свого брата ножем На Волині 59-річний чоловік вдарив свого брата ножем
21 грудень, 2022, 10:04
На Волині зникла пенсіонерка. ФОТО На Волині зникла пенсіонерка. ФОТО
18 листопад, 2022, 18:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зіткнулися два автомобілі: постраждав 62-річний водій
Сьогодні, 10:45
 0
24-волинянин намагався продати боєприпаси
Сьогодні, 10:37
 0
Попри обстріли та небезпеку, волинянин працює водієм «швидкої» у Херсоні
Сьогодні, 10:20
 0
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой з Волині Сергій Дидюк
Сьогодні, 10:00
 0
«Чистий Луцьк» почав приймати відпрацьовані електронні сигарети
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8