На Волині зіткнулися два автомобілі: постраждав 62-річний водій

На Волині зіткнулися два автомобілі: постраждав 62-річний водій
Слідчі з’ясовують обставини аварії у Луцькому районі, в якій постраждав пенсіонер.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у середу 10 січня, близько 14 години, у селі Новостав.

42-річний водій Nissan не врахував дорожню обстановку та виїхав та смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Mercedes. За кермом другого легковика перебував 62-річний мешканець сусіднього населеного пункту, чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Водію Nissan лікарі надали медичну допомогу та відпустили додому.

Попередньо, обидва керманичі були тверезі.
На Волині зіткнулися два автомобілі: постраждав 62-річний водій

На місці працювали слідчі Луцького районного управління поліції. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває розслідування.

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Теги: Волинь, ДТП, водій
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