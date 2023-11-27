На Волині зіткнулися два автомобілі: постраждав 62-річний водій

Слідчі з’ясовують обставини аварії у Луцькому районі, в якій постраждав пенсіонер.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода трапилася у середу 10 січня, близько 14 години, у селі Новостав.42-річний водій Nissan не врахував дорожню обстановку та виїхав та смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Mercedes. За кермом другого легковика перебував 62-річний мешканець сусіднього населеного пункту, чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Водію Nissan лікарі надали медичну допомогу та відпустили додому.Попередньо, обидва керманичі були тверезі.На місці працювали слідчі Луцького районного управління поліції. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває розслідування.