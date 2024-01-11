До росії прибув іранський вантажний борт, є загроза повітряних атак, – Гуменюк





"Підтримка з боку Ірану для країни-терористки триває, і це означає, що нові дрони можуть бути заготовлені для пуску", – повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише



За словами Гуменюк, тимчасове "затишшя" у дронових атаках пов’язане "найімовірніше через погодні умови, бо дрони побоюються обледеніння".



Проте, за словами спікерки, точкові удари по Україні все одно не припиняються: навіть у мінімальній кількості, але використання дронів продовжується.



"Намагання ворогом тримати в напруженні системи протиповітряної оборони, очевидно, свідчить про те, що такі атаки можуть продовжуватися, розслаблятися зарано", – додала Гуменюк.



Іран розробив для росії нову модель дрона-камікадзе "Shahed-107" для війни проти України. Його довжина - близько 2,5 метрів і розмах крил - три метри, дрон можна запускати з транспортного засобу. Він може долати відстані до 1 500 км. Також Тегеран готується передати Москві ракети класу "земля-земля".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із Тегерану до Москви 10 січня прибув черговий вантажний борт, що може свідчити про нові постачання "шахедів" та запчастин до них."Підтримка з боку Ірану для країни-терористки триває, і це означає, що нові дрони можуть бути заготовлені для пуску", – повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише LB.ua За словами Гуменюк, тимчасове "затишшя" у дронових атаках пов’язане "найімовірніше через погодні умови, бо дрони побоюються обледеніння".Проте, за словами спікерки, точкові удари по Україні все одно не припиняються: навіть у мінімальній кількості, але використання дронів продовжується."Намагання ворогом тримати в напруженні системи протиповітряної оборони, очевидно, свідчить про те, що такі атаки можуть продовжуватися, розслаблятися зарано", – додала Гуменюк.Іран розробив для росії нову модель дрона-камікадзе "Shahed-107" для війни проти України. Його довжина - близько 2,5 метрів і розмах крил - три метри, дрон можна запускати з транспортного засобу. Він може долати відстані до 1 500 км. Також Тегеран готується передати Москві ракети класу "земля-земля".

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