Двоє окупантів стали підозрюваними у справі про катівню на Харківщині

Правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам «лнр», які під час окупації Харківщини знущалися над цивільними у «катівні», організованій на заводі.Про це повідомляє в телеграм Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом особам повідомлено про підозру(ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).Один підозрюваний – громадянин рф, так званий «старший оперуповноважений управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків міністерства внутрішніх справ лнр». Інший – громадянин України, учасник не передбаченого законом збройного формування «лнр», який відповідав за організацію охорони осіб, які незаконно утримувалися на території ПрАТ «Вовчанський агрегатний завод».За даними слідства, з 5 по 20 червня 2022 року під час окупації м. Вовчанськ Харківської області підозрювані разом з іншими представниками збройних сил рф та нзф рф знущалися над цивільним населенням.Вони свавільно затримали на території власного домоволодіння потерпілу і доставили її на територію ПрАТ «Вовчанський агрегатний завод». Користуючись беззахисним станом затриманої, під час так званого конвоювання, застосували до неї психологічний тиск. У її бік направляли зброю, погрожували вбивством та здійснили постріл у повітря біля голови потерпілої.Знаходячись у «катівні», розташованій на третьому поверсі заводу, підозрювані принижували потерпілу, погрожували розстрілом її та близьких родичів, катуванням шляхом ураження електричним струмом. Після цього один з підозрюваних наніс потерпілій один удар по потилиці, від якого вона впала на підлогу та втратила свідомість.«Катівню» облаштували російські військові. Вони звозили туди з навколишніх населених пунктів проукраїнськи налаштованих громадян і тих, хто відмовлявся співпрацювати з окупантами, в тому числі — літніх людей. З бранців «вибивали» інформацію про противників окупації та військових Збройних Сил України.Досудове розслідування – ГСУ Нацполіції України.