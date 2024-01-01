Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Ігорем Огородником

Ігорем Огородником.



Про це



"Остання дорога додому Героя Огородника Ігоря Євгеновича.



11.00 - зустріч Героя біля рідної домівки, село Прилуцьке, вул. Шостий Гон.



11.30 - формується колона, оркестр, кортеж, автобус, автомобілі і виїжджає в храм с. Прилуцьке.



13.20 - формується колона і виїжджає в м. Ківерці.



Маршрут: Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна - Київська - Ковельська - Відродження - Паркова - Незалежності - Шевченка - Пилипа Орлика - міське кладовище.



14.00 - поховання на Алеї Слави міського кладовища.



Просимо жителів громади вийти зі своїх будинків та віддати останню шану загиблому військовослужбовцю", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 12 січня, відбудеться церемонія прощання зПро це повідомили у Ківерцівській громаді."Остання дорога додому Героя Огородника Ігоря Євгеновича.11.00 - зустріч Героя біля рідної домівки, село Прилуцьке, вул. Шостий Гон.11.30 - формується колона, оркестр, кортеж, автобус, автомобілі і виїжджає в храм с. Прилуцьке.13.20 - формується колона і виїжджає в м. Ківерці.Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна - Київська - Ковельська - Відродження - Паркова - Незалежності - Шевченка - Пилипа Орлика - міське кладовище.14.00 - поховання на Алеї Слави міського кладовища.Просимо жителів громади вийти зі своїх будинків та віддати останню шану загиблому військовослужбовцю", - йдеться в повідомленні.

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