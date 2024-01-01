Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Ігорем Огородником

Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Ігорем Огородником
Завтра, 12 січня, відбудеться церемонія прощання з Ігорем Огородником.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"Остання дорога додому Героя Огородника Ігоря Євгеновича.

11.00 - зустріч Героя біля рідної домівки, село Прилуцьке, вул. Шостий Гон.

11.30 - формується колона, оркестр, кортеж, автобус, автомобілі і виїжджає в храм с. Прилуцьке.

13.20 - формується колона і виїжджає в м. Ківерці.

Маршрут: Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна - Київська - Ковельська - Відродження - Паркова - Незалежності - Шевченка - Пилипа Орлика - міське кладовище.

14.00 - поховання на Алеї Слави міського кладовища.

Просимо жителів громади вийти зі своїх будинків та віддати останню шану загиблому військовослужбовцю", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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