Волинський журналіст Ігор Шмигін потребує допомоги на лікування
Сьогодні, 12:13
У молодого журналіста, редактора видання «Район. Любешів» Ігоря Шмигіна діагностували рак IV стадії. Колеги закликають підтримати репортера.
Про це у фейсбуці повідомила журналістка Наталія Пахайчук.
Діагноз «рак IV стадії» днями почув молодий журналіст Ігор Шмигін, який рівно рік тому приєднався до редакції, щоб змінити на посту редактора «Район.Любешів» свого батька Миколу.
«Обоє Шмигіни у нашій редакції стали надійними колегами, з ними дуже приємно працювати. І зараз серце розривається за обох. Ігорю потрібне дороге лікування. Ми дуже просимо допомогти зібрати кошти, щоб підтримати родину», - закликала Наталія Пахайчук.
Підтримати журналіста можна за цими реквізитами:
Посилання на банку
Номер картки банки: 5375 4112 1201 4257
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Про це у фейсбуці повідомила журналістка Наталія Пахайчук.
Діагноз «рак IV стадії» днями почув молодий журналіст Ігор Шмигін, який рівно рік тому приєднався до редакції, щоб змінити на посту редактора «Район.Любешів» свого батька Миколу.
«Обоє Шмигіни у нашій редакції стали надійними колегами, з ними дуже приємно працювати. І зараз серце розривається за обох. Ігорю потрібне дороге лікування. Ми дуже просимо допомогти зібрати кошти, щоб підтримати родину», - закликала Наталія Пахайчук.
Підтримати журналіста можна за цими реквізитами:
Посилання на банку
Номер картки банки: 5375 4112 1201 4257
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