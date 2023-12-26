Волинський журналіст Ігор Шмигін потребує допомоги на лікування

У молодого журналіста, редактора видання «Район. Любешів»діагностували рак IV стадії. Колеги закликають підтримати репортера.Про це у фейсбуці повідомила журналісткаДіагноз «рак IV стадії» днями почув молодий журналіст Ігор Шмигін, який рівно рік тому приєднався до редакції, щоб змінити на посту редактора «Район.Любешів» свого батька«Обоє Шмигіни у нашій редакції стали надійними колегами, з ними дуже приємно працювати. І зараз серце розривається за обох. Ігорю потрібне дороге лікування. Ми дуже просимо допомогти зібрати кошти, щоб підтримати родину», - закликала Наталія Пахайчук.