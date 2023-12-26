Волинський журналіст Ігор Шмигін потребує допомоги на лікування

Волинський журналіст Ігор Шмигін потребує допомоги на лікування
У молодого журналіста, редактора видання «Район. Любешів» Ігоря Шмигіна діагностували рак IV стадії. Колеги закликають підтримати репортера.

Про це у фейсбуці повідомила журналістка Наталія Пахайчук.

Діагноз «рак IV стадії» днями почув молодий журналіст Ігор Шмигін, який рівно рік тому приєднався до редакції, щоб змінити на посту редактора «Район.Любешів» свого батька Миколу.

«Обоє Шмигіни у нашій редакції стали надійними колегами, з ними дуже приємно працювати. І зараз серце розривається за обох. Ігорю потрібне дороге лікування. Ми дуже просимо допомогти зібрати кошти, щоб підтримати родину», - закликала Наталія Пахайчук.

Підтримати журналіста можна за цими реквізитами:
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Теги: допомога, Волинь
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