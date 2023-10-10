Безхатьки платять гроші за перебування на луцькій автостанції вночі
Сьогодні, 12:20
Безхатьки, які вночі перебувають в залі очікування луцької автостанції №1, як і пасажири, які не мають квитків, теж платять гроші.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник автостанції Ігор Модла.
Він розповів: якщо у нічний час людина, яка не має квитка, хоче перебути в залі очікування автостанції, то вона мусить заплатити 30 гривень. Безхатьки – не вийняток.
«Безхатьки - це хвора тема. Безхатьками не ми ж їх зробили на автостанції, їх суспільство такими зробило. Місто. Один з Херсона появився, як війна почалася, його раніше не було. Вітя такий ходить. Він вже як свій. Але він шкоду робить – звалище , ходить десь збирає сміття, непотрібні речі і складає їх біля сміттєвих контейнерів, робить хаос. Добре, що ми ще того безхатька пускаємо в зал погрітися, бо в морози вони б позамерзали», - каже Ігор Модла.
Читайте також: Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
Він запевнив: якщо безхатьки платоспроможі, то за перебування в залі очікування автостанції вночі з них теж беруть гроші.
«Якщо мають за що випити, то хай платять і за це», - зауважив началтник автостанції.
З його слів, на разі на території автостанції перебуває двоє-троє безхатьків.
«Вдень вони десь на базарі ходять, просять… Потім до нас приходять, якось епізодично з’являються», - каже Ігор Модла.
Нагадаємо, що з листопада минулого року у Луцьку функціонує модульний будинок для безхатьків, де, за інформацією Луцького терцентру, нині проживає семеро безхатченків.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник автостанції Ігор Модла.
Він розповів: якщо у нічний час людина, яка не має квитка, хоче перебути в залі очікування автостанції, то вона мусить заплатити 30 гривень. Безхатьки – не вийняток.
«Безхатьки - це хвора тема. Безхатьками не ми ж їх зробили на автостанції, їх суспільство такими зробило. Місто. Один з Херсона появився, як війна почалася, його раніше не було. Вітя такий ходить. Він вже як свій. Але він шкоду робить – звалище , ходить десь збирає сміття, непотрібні речі і складає їх біля сміттєвих контейнерів, робить хаос. Добре, що ми ще того безхатька пускаємо в зал погрітися, бо в морози вони б позамерзали», - каже Ігор Модла.
Читайте також: Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
Він запевнив: якщо безхатьки платоспроможі, то за перебування в залі очікування автостанції вночі з них теж беруть гроші.
«Якщо мають за що випити, то хай платять і за це», - зауважив началтник автостанції.
З його слів, на разі на території автостанції перебуває двоє-троє безхатьків.
«Вдень вони десь на базарі ходять, просять… Потім до нас приходять, якось епізодично з’являються», - каже Ігор Модла.
Нагадаємо, що з листопада минулого року у Луцьку функціонує модульний будинок для безхатьків, де, за інформацією Луцького терцентру, нині проживає семеро безхатченків.
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