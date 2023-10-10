Безхатьки платять гроші за перебування на луцькій автостанції вночі

Безхатьки, які вночі перебувають в залі очікування луцької автостанції №1, як і пасажири, які не мають квитків, теж платять гроші.Про церозповів начальник автостанціїВін розповів: якщо у нічний час людина, яка не має квитка, хоче перебути в залі очікування автостанції, то вона мусить заплатити 30 гривень. Безхатьки – не вийняток.- каже Ігор Модла.Читайте також:Він запевнив: якщо безхатьки платоспроможі, то за перебування в залі очікування автостанції вночі з них теж беруть гроші.- зауважив началтник автостанції.З його слів, на разі на території автостанції перебуває двоє-троє безхатьків.- каже Ігор Модла.Нагадаємо, що з листопада минулого року у Луцьку функціонує модульний будинок для безхатьків, де, за інформацією Луцького терцентру,