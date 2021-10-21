Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
Сьогодні, 17:08
За перебування вночі у приміщенні луцької автостанції № 1, що на вулиці Конякіна, беруть гроші.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів лучанин Олександр Петров, донька якого Юлія 8 січня після 22-ої години, очікуючи прибуття автобуса, хотіла зігрітися в приміщенні автостанції, але їй сказали заплатити за це 30 гривень.
«Моя донька мала вечірній рейс до Польщі, перевізник спізнювався на 1,5 години, за цей час хотіли б випити чаю з автомату, присісти, зачекати в комфорті (якщо так можна сказати, про цю будівлю), а НЕ ЗМЕРЗНУТИ на вулиці під дверима, які так вправно зачинили просто перед носом, ще й повідомили – щоб потрапити в середину СПЛАТІТЬ 30 грн ТІЛЬКИ ГОТІВКОЮ!», - обурено написав у фейсбуці лучанин.
Пан Олександр також нагадав, що 8 січня в ту пору на вулиці було мінус 14 градусів, відтак, на його думку, брати гроші за те, щоб зігрітися, - це шахрайство. При тому, що на вхідних дверях є вивіска «Автостанція працює цілодобово».
Начальник автостанції №1 Ігор Модла підтвердив, що з людей, які не мають пасажирського квитка, але хочуть перебути ніч в залі очікування, беруть 30 гривень.
"Автостанція - це установа, де обслуговують перевізників та пасажирів. Пасажиром вважається той, хто придбав квиток або, якщо він зробив, це в інтернеті, то має зареєструвати його в нас - в касі. От якби та дівчина була з квитком і звернулася до охоронця, а він би її не пустив, тоді б я розібрався з охоронцем, чому так", - сказав керівник автостанції.
Він припустив, що найімовірніше, дівчина, якій сказали платити 30 гривень, або не показала квиток охоронцю, або ж його не мала, бо розраховувалась з перевізником готівкою.
Крім того, Ігор Модла сказав, що приміщення автостанції закривають о 21:30 і пропускають туди перевізників та пасажирів з квитком без проблем, усіх інших - за гроші.
"От останні рейсові автобуси відправляються обласного та міжобласного сполучення і ми о 21:30 закриваємо приміщення. А хто ця людина, яка чекає автобуса без квитка? Вона не є пасажиром. У випадках, коли їдуть за готівку ми тим більше не зобов'язані обслуговувати таких пасажирів. Це пасажир для водія автобуса, але не для автостанції", - зауважив очільник автостанції.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів лучанин Олександр Петров, донька якого Юлія 8 січня після 22-ої години, очікуючи прибуття автобуса, хотіла зігрітися в приміщенні автостанції, але їй сказали заплатити за це 30 гривень.
«Моя донька мала вечірній рейс до Польщі, перевізник спізнювався на 1,5 години, за цей час хотіли б випити чаю з автомату, присісти, зачекати в комфорті (якщо так можна сказати, про цю будівлю), а НЕ ЗМЕРЗНУТИ на вулиці під дверима, які так вправно зачинили просто перед носом, ще й повідомили – щоб потрапити в середину СПЛАТІТЬ 30 грн ТІЛЬКИ ГОТІВКОЮ!», - обурено написав у фейсбуці лучанин.
Пан Олександр також нагадав, що 8 січня в ту пору на вулиці було мінус 14 градусів, відтак, на його думку, брати гроші за те, щоб зігрітися, - це шахрайство. При тому, що на вхідних дверях є вивіска «Автостанція працює цілодобово».
Начальник автостанції №1 Ігор Модла підтвердив, що з людей, які не мають пасажирського квитка, але хочуть перебути ніч в залі очікування, беруть 30 гривень.
"Автостанція - це установа, де обслуговують перевізників та пасажирів. Пасажиром вважається той, хто придбав квиток або, якщо він зробив, це в інтернеті, то має зареєструвати його в нас - в касі. От якби та дівчина була з квитком і звернулася до охоронця, а він би її не пустив, тоді б я розібрався з охоронцем, чому так", - сказав керівник автостанції.
Він припустив, що найімовірніше, дівчина, якій сказали платити 30 гривень, або не показала квиток охоронцю, або ж його не мала, бо розраховувалась з перевізником готівкою.
Крім того, Ігор Модла сказав, що приміщення автостанції закривають о 21:30 і пропускають туди перевізників та пасажирів з квитком без проблем, усіх інших - за гроші.
"От останні рейсові автобуси відправляються обласного та міжобласного сполучення і ми о 21:30 закриваємо приміщення. А хто ця людина, яка чекає автобуса без квитка? Вона не є пасажиром. У випадках, коли їдуть за готівку ми тим більше не зобов'язані обслуговувати таких пасажирів. Це пасажир для водія автобуса, але не для автостанції", - зауважив очільник автостанції.
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