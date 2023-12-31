Волинянки вибороли «срібло» на чемпіонаті Європи з волейболу

Волинянки вибороли «срібло» на чемпіонаті Європи з волейболу
Ковельчанки Поліна Герасимчук та Вероніка Тверда у складі збірної України вибороли «срібло» чемпіонату Європи з волейболу.

Про це повідомила Ковельська міськрада.

У литовському місті Шауляй завершився чемпіонат Європи з волейболу СЄВЗА-2024 серед дівочих команд у віковій категорії до 20 років.

Волинянки вибороли «срібло» на чемпіонаті Європи з волейболу


Українська збірна, у складі якої виступали ковельчанки Поліна Герасимчук та Вероніка Тверда, виборола перемогу у Латвії, Литви, Азербайджану, Естонії та здобула «срібло» турніру.

Волинянки вибороли «срібло» на чемпіонаті Європи з волейболу
Волинянки вибороли «срібло» на чемпіонаті Європи з волейболу

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Теги: спорт, Волинь
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