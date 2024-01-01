Окупанти рівняють із землею село на Харківщині: моторошні фото





Про це у телеграмі повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка.



Пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в школі.



Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп’янського району.Про це у телеграмі повідомив глава Харківської ОВАВнаслідокзагинула 48-річна жінка.Пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в школі.Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків.

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