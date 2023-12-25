До луцької мерії з колядками завітали нацгвардійці

До луцької мерії з колядками завітали нацгвардійці
У період новорічних свят до Луцької міської ради завітали представники військово-духовного хору військової частини 1141 Національної гвардії України під керівництвом капелана Сергія Лівончука.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Аби підняти настрій присутнім, хористи виконали свою 20-ти хвилинну програму: проспівали п'ять колядок, кілька духовних пісень, а також віншувальну. Побажали представникам органів місцевого самоврядування здоров’я, благополуччя, а Україні - перемоги.
До луцької мерії з колядками завітали нацгвардійці

Луцький міський голова Ігор Поліщук подякував гостям за щире привітання.
До луцької мерії з колядками завітали нацгвардійці

Насамкінець усі присутні виконали духовний гімн України – пісню «Ой, у лузі червона калина».
До луцької мерії з колядками завітали нацгвардійці
До луцької мерії з колядками завітали нацгвардійці
До луцької мерії з колядками завітали нацгвардійці

Нагадаємо, сестрички 9-річна Валентинка і 7-річна Злата Рода із села Самоволя Павлівської громади під час Різдвяних свят наколядували понад 5 тисяч гривень, які передали на допомогу бійцям на передовій.

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Теги: Нацгвардія, Луцьк
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