До луцької мерії з колядками завітали нацгвардійці
Сьогодні, 18:50
У період новорічних свят до Луцької міської ради завітали представники військово-духовного хору військової частини 1141 Національної гвардії України під керівництвом капелана Сергія Лівончука.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Аби підняти настрій присутнім, хористи виконали свою 20-ти хвилинну програму: проспівали п'ять колядок, кілька духовних пісень, а також віншувальну. Побажали представникам органів місцевого самоврядування здоров’я, благополуччя, а Україні - перемоги.
Луцький міський голова Ігор Поліщук подякував гостям за щире привітання.
Насамкінець усі присутні виконали духовний гімн України – пісню «Ой, у лузі червона калина».
Нагадаємо, сестрички 9-річна Валентинка і 7-річна Злата Рода із села Самоволя Павлівської громади під час Різдвяних свят наколядували понад 5 тисяч гривень, які передали на допомогу бійцям на передовій.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Аби підняти настрій присутнім, хористи виконали свою 20-ти хвилинну програму: проспівали п'ять колядок, кілька духовних пісень, а також віншувальну. Побажали представникам органів місцевого самоврядування здоров’я, благополуччя, а Україні - перемоги.
Луцький міський голова Ігор Поліщук подякував гостям за щире привітання.
Насамкінець усі присутні виконали духовний гімн України – пісню «Ой, у лузі червона калина».
Нагадаємо, сестрички 9-річна Валентинка і 7-річна Злата Рода із села Самоволя Павлівської громади під час Різдвяних свят наколядували понад 5 тисяч гривень, які передали на допомогу бійцям на передовій.
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