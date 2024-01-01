Селяни на Волині зібрали для ЗСУ 80 тис грн





Про це повідомляє



Гроші у селі Павлівка збирали для потреб батальйону розмінування 710 бригади охорони Держспецтрансслужби. Як розповів начальник служби зв'язків з громадськістю бригади Олександр Новацький, це не остаточна сума, до неї ще додадуть онлайн платежі.



Військовий говорить: усі кошти спрямують на придбання засобів зв’язку і транспорту для підрозділів, які займаються розмінуванням на деокупованих територіях України.



Під час благодійного заходу військові представили зразки вибухонебезпечних предметів, мін, ракет, знешкоджених і вилучених саперами на деокупованих територіях.



Також в приміщенні Павлівського ліцею відбулись спортивні змагання з волейболу, турніри з шашок і шахів. Участь в них взяли місцеві жителі та військовослужбовці.



На сільському ярмарку господині частували відвідувачів пампухами, узваром, кулешем та юшкою. Перед присутніми виступили місцеві колективи та артисти Львівського оперного театру імені Соломії Крушельницької.



Захід тривав орієнтовно п'ять годин, скільки людей долучилося до нього, говорить Олександр Новацький, не підраховували.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для потреб батальйону розмінування під час благодійного заходу на Волині зібрали 80 тисяч гривень.Про це повідомляє Суспільне Гроші у селі Павлівка збирали для потреб батальйону розмінування 710 бригади охорони Держспецтрансслужби. Як розповів начальник служби зв'язків з громадськістю бригади, це не остаточна сума, до неї ще додадуть онлайн платежі.Військовий говорить: усі кошти спрямують на придбання засобів зв’язку і транспорту для підрозділів, які займаються розмінуванням на деокупованих територіях України.Під часвійськові представили зразки вибухонебезпечних предметів, мін, ракет, знешкоджених і вилучених саперами на деокупованих територіях.Також в приміщенні Павлівського ліцею відбулись спортивні змагання з волейболу, турніри з шашок і шахів. Участь в них взяли місцеві жителі та військовослужбовці.На сільському ярмарку господині частували відвідувачів пампухами, узваром, кулешем та юшкою. Перед присутніми виступили місцеві колективи та артисти Львівського оперного театру імені Соломії Крушельницької.Захід тривав орієнтовно п'ять годин, скільки людей долучилося до нього, говорить Олександр Новацький, не підраховували.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію