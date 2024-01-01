Селяни на Волині зібрали для ЗСУ 80 тис грн

Селяни на Волині зібрали для ЗСУ 80 тис грн
Для потреб батальйону розмінування під час благодійного заходу на Волині зібрали 80 тисяч гривень.

Про це повідомляє Суспільне.

Гроші у селі Павлівка збирали для потреб батальйону розмінування 710 бригади охорони Держспецтрансслужби. Як розповів начальник служби зв'язків з громадськістю бригади Олександр Новацький, це не остаточна сума, до неї ще додадуть онлайн платежі.

Військовий говорить: усі кошти спрямують на придбання засобів зв’язку і транспорту для підрозділів, які займаються розмінуванням на деокупованих територіях України.

Під час благодійного заходу військові представили зразки вибухонебезпечних предметів, мін, ракет, знешкоджених і вилучених саперами на деокупованих територіях.
Селяни на Волині зібрали для ЗСУ 80 тис грн

Також в приміщенні Павлівського ліцею відбулись спортивні змагання з волейболу, турніри з шашок і шахів. Участь в них взяли місцеві жителі та військовослужбовці.
Селяни на Волині зібрали для ЗСУ 80 тис грн

На сільському ярмарку господині частували відвідувачів пампухами, узваром, кулешем та юшкою. Перед присутніми виступили місцеві колективи та артисти Львівського оперного театру імені Соломії Крушельницької.
Селяни на Волині зібрали для ЗСУ 80 тис грн

Захід тривав орієнтовно п'ять годин, скільки людей долучилося до нього, говорить Олександр Новацький, не підраховували.



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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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