Воїни ЗСУ на знак вдячності подарували юним гітаристам з Волині бойовий стяг

Найцінніший подарунок, найпрестижніший диплом часу війни зробили воїни ЗСУ учням класу гітари Рожищенської музичної школи на Волині – передали стяг свого батальйону.Про це інформує Рожищенська міськрада.Вихованці Рожищенської музичної школи неодноразово організовували благодійні концерти на підтримку Збройних сил України. Напередодні Нового року благодійний виступ під назвою «Зігріті словом і музикою» організували учні класу гітари під керівництвом викладачкиЗа зібрані кошти діти придбали засоби обігріву, шкарпетки, рукавички, солодощі і сформували різдвяні подарунки, в які поклали свої малюнки і листи з подякою воїнам за можливість вчитися і жити та передали все це нашим захисникам.А невдовзі за свою патріотичну позицію та добру волонтерську справу отримали в знак подяки від захисників стяг 2 окремого стрілецького батальону 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, де несе службу командиром взводу наш земляк, старший лейтенантз Переспи.«Стяг воїнів ЗСУ - це найдорожчий символ для майбутнього покоління. Напис «БОРОТИСЯ - значить ЖИТИ» став для дітей стимулом і гаслом! Всі концерти до Перемоги учні класу гітари будуть грати тільки для збору коштів для ЗСУ», - говорить викладачка талановитих юних музикантів Світлана Семенюк.Нагадаємо, волонтерів із дитячого батальйону "Бандерівці" з міста Рожище Луцького району"За гідність та патріотизм" за постійну допомогу ЗСУ та підтримку військових.