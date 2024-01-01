Воїни ЗСУ на знак вдячності подарували юним гітаристам з Волині бойовий стяг
Сьогодні, 12:31
Найцінніший подарунок, найпрестижніший диплом часу війни зробили воїни ЗСУ учням класу гітари Рожищенської музичної школи на Волині – передали стяг свого батальйону.
Про це інформує Рожищенська міськрада.
Вихованці Рожищенської музичної школи неодноразово організовували благодійні концерти на підтримку Збройних сил України. Напередодні Нового року благодійний виступ під назвою «Зігріті словом і музикою» організували учні класу гітари під керівництвом викладачки Світлани Семенюк.
За зібрані кошти діти придбали засоби обігріву, шкарпетки, рукавички, солодощі і сформували різдвяні подарунки, в які поклали свої малюнки і листи з подякою воїнам за можливість вчитися і жити та передали все це нашим захисникам.
А невдовзі за свою патріотичну позицію та добру волонтерську справу отримали в знак подяки від захисників стяг 2 окремого стрілецького батальону 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, де несе службу командиром взводу наш земляк, старший лейтенант Ігор Дацюк з Переспи.
«Стяг воїнів ЗСУ - це найдорожчий символ для майбутнього покоління. Напис «БОРОТИСЯ - значить ЖИТИ» став для дітей стимулом і гаслом! Всі концерти до Перемоги учні класу гітари будуть грати тільки для збору коштів для ЗСУ», - говорить викладачка талановитих юних музикантів Світлана Семенюк.
Нагадаємо, волонтерів із дитячого батальйону "Бандерівці" з міста Рожище Луцького району нагородили іменними медалями "За гідність та патріотизм" за постійну допомогу ЗСУ та підтримку військових.
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Про це інформує Рожищенська міськрада.
Вихованці Рожищенської музичної школи неодноразово організовували благодійні концерти на підтримку Збройних сил України. Напередодні Нового року благодійний виступ під назвою «Зігріті словом і музикою» організували учні класу гітари під керівництвом викладачки Світлани Семенюк.
За зібрані кошти діти придбали засоби обігріву, шкарпетки, рукавички, солодощі і сформували різдвяні подарунки, в які поклали свої малюнки і листи з подякою воїнам за можливість вчитися і жити та передали все це нашим захисникам.
А невдовзі за свою патріотичну позицію та добру волонтерську справу отримали в знак подяки від захисників стяг 2 окремого стрілецького батальону 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, де несе службу командиром взводу наш земляк, старший лейтенант Ігор Дацюк з Переспи.
«Стяг воїнів ЗСУ - це найдорожчий символ для майбутнього покоління. Напис «БОРОТИСЯ - значить ЖИТИ» став для дітей стимулом і гаслом! Всі концерти до Перемоги учні класу гітари будуть грати тільки для збору коштів для ЗСУ», - говорить викладачка талановитих юних музикантів Світлана Семенюк.
Нагадаємо, волонтерів із дитячого батальйону "Бандерівці" з міста Рожище Луцького району нагородили іменними медалями "За гідність та патріотизм" за постійну допомогу ЗСУ та підтримку військових.
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