Діти-волонтери з Волині отримали іменні медалі «За гідність та патріотизм»





Відео з нагородження у соцмережах оприлюднила волонтерка Вікторія Шварцкоп, інформує Суспільне



Відзнаки для дітей і підлітків 31 грудня вручив військовий із Маріупольського окремого батальйону територіальної оборони, лучанин Юрій Хомич, який особисто приїхав привітати волонтерів у Рожище.



"Весь час дивимося за вами, що ви робите для наших бійців і як допомагаєте. Ви це робите кожен день! І Маріупольський батальйон не міг це не відзначити", — сказав Юрій Хомич.



Медалі "за невід'ємний вклад у перемогу, громадську мужність, самовідданість, активну громадську діяльність" для юних волинян передали за представленням підполковника Сергія Макоткіна.



Довідково: медаль "За гідність та патріотизм" — це недержавна загальноукраїнська відзнака з особливим статусом, започаткована задля сприяння розвитку громадянської свідомості й плекання патріотизму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтерів із дитячого батальйону "Бандерівці" з міста Рожище Луцького району нагородили іменними медалями "За гідність та патріотизм" за постійну допомогу ЗСУ та підтримку військових.Відео з нагородження у соцмережах оприлюднила волонтерка, інформує Суспільне Відзнаки для дітей і підлітків 31 грудня вручив військовий із Маріупольського окремого батальйону територіальної оборони, лучанин, який особисто приїхав привітати волонтерів у Рожище."Весь час дивимося за вами, що ви робите для наших бійців і як допомагаєте. Ви це робите кожен день! І Маріупольський батальйон не міг це не відзначити", — сказав Юрій Хомич.Медалі "за невід'ємний вклад у перемогу, громадську мужність, самовідданість, активну громадську діяльність" для юних волинян передали за представленням підполковникаДовідково: медаль "За гідність та патріотизм" — це недержавна загальноукраїнська відзнака з особливим статусом, започаткована задля сприяння розвитку громадянської свідомості й плекання патріотизму.

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