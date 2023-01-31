Діти-волонтери з Волині отримали іменні медалі «За гідність та патріотизм»

Діти-волонтери з Волині отримали іменні медалі «За гідність та патріотизм»
Волонтерів із дитячого батальйону "Бандерівці" з міста Рожище Луцького району нагородили іменними медалями "За гідність та патріотизм" за постійну допомогу ЗСУ та підтримку військових.

Відео з нагородження у соцмережах оприлюднила волонтерка Вікторія Шварцкоп, інформує Суспільне.

Відзнаки для дітей і підлітків 31 грудня вручив військовий із Маріупольського окремого батальйону територіальної оборони, лучанин Юрій Хомич, який особисто приїхав привітати волонтерів у Рожище.

"Весь час дивимося за вами, що ви робите для наших бійців і як допомагаєте. Ви це робите кожен день! І Маріупольський батальйон не міг це не відзначити", — сказав Юрій Хомич.

Медалі "за невід'ємний вклад у перемогу, громадську мужність, самовідданість, активну громадську діяльність" для юних волинян передали за представленням підполковника Сергія Макоткіна.

Довідково: медаль "За гідність та патріотизм" — це недержавна загальноукраїнська відзнака з особливим статусом, започаткована задля сприяння розвитку громадянської свідомості й плекання патріотизму.

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Теги: діти, волонтери, нагорода
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