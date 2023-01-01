У місті на Волині в новорічну ніч першим народився хлопчик





Про це повідомляє Нововолинська центральна міська лікарня.



Малюк з’явився на світ о 1:35.



Ще один хлопчик народився вдень, 1 січня, об 11:20

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У новорічну ніч в пологовому будинку Нововолинська першим народився хлопчик.Про це повідомляє Нововолинська центральна міська лікарня.Малюк з’явився на світ о 1:35.Ще один хлопчик народився вдень, 1 січня, об 11:20

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