У місті на Волині в новорічну ніч першим народився хлопчик
01 січень, 23:17
У новорічну ніч в пологовому будинку Нововолинська першим народився хлопчик.
Про це повідомляє Нововолинська центральна міська лікарня.
Малюк з’явився на світ о 1:35.
Ще один хлопчик народився вдень, 1 січня, об 11:20
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Про це повідомляє Нововолинська центральна міська лікарня.
Малюк з’явився на світ о 1:35.
Ще один хлопчик народився вдень, 1 січня, об 11:20
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