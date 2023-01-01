У місті на Волині в новорічну ніч першим народився хлопчик

У місті на Волині в новорічну ніч першим народився хлопчик
У новорічну ніч в пологовому будинку Нововолинська першим народився хлопчик.

Про це повідомляє Нововолинська центральна міська лікарня.

Малюк з’явився на світ о 1:35.

Ще один хлопчик народився вдень, 1 січня, об 11:20

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Теги: дитина, хлопчик, пологовий
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