2 січня на Волині: гортаючи календар

2 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у генерального директора ПрАТ «Луцький домобудівельний комбінат» Руслана Ваймана (на фото).

Також особисте свято 2 січня у ексдепутата Луцької міської ради Миколи Собуцького, доктора політичних наук Валентина Малиновського, експерта Волинського центру розвитку урядування Сергія Григоренка, колишнього директора-художнього керівника Волинського академічного українського облмуздрамтеатру ім. Тараса Шевченка Анатолія Гливи, письменниці, заслуженого журналіста України Надії Гуменюк, блогера Антона Бугайчука.

Окрім того, день народження святкує журналістка Анастасія Пеценюк та керівник регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук.

Бажаємо усім миру, доброго здоров’я, радості від життя, успіхів у роботі.

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Теги: календар, свята, дні народження
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