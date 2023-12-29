2 січня на Волині: гортаючи календар

Руслана Ваймана (на фото).



Також особисте свято 2 січня у ексдепутата Луцької міської ради Миколи Собуцького, доктора політичних наук Валентина Малиновського, експерта Волинського центру розвитку урядування Сергія Григоренка, колишнього директора-художнього керівника Волинського академічного українського облмуздрамтеатру ім. Тараса Шевченка Анатолія Гливи, письменниці, заслуженого журналіста України Надії Гуменюк, блогера Антона Бугайчука.



Окрім того, день народження святкує журналістка Анастасія Пеценюк та керівник регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук.



Бажаємо усім миру, доброго здоров’я, радості від життя, успіхів у роботі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні день народження у генерального директора ПрАТ «Луцький домобудівельний комбінат»(на фото).Також особисте свято 2 січня у ексдепутата Луцької міської ради, доктора політичних наук, експерта Волинського центру розвитку урядування, колишнього директора-художнього керівника Волинського академічного українського облмуздрамтеатру ім. Тараса Шевченка, письменниці, заслуженого журналіста України, блогераОкрім того, день народження святкує журналістката керівник регіонального офісу водних ресурсівБажаємо усім миру, доброго здоров’я, радості від життя, успіхів у роботі.

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