Норвегія дозволила прямий продаж зброї Україні

Норвегія дозволила прямий продаж зброї Україні
Уряд Норвегії схвалив рішення щодо прямого продажу зброї та продукції оборонного призначення Україні. Експортні ліцензії на прямі продажі будуть надаватися лише в індивідуальному порядку та будуть ретельно оцінюватися.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті уряду Норвегії.

Зазначається, що ця зміна політики норвезького уряду набула чинності 1 січня 2024 року. За словами глави міністерства закордонних справ Норегії Еспена Барта Ейде, підтримка України важлива для норвезької та європейської безпеки.

"У надзвичайній безпековій ситуації, що склалася внаслідок загарбницької війни РФ, надзвичайно важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Ми повинні планувати можливість того, що війна може продовжитись. Тому уряд вирішив дозволити прямі продажі зброї та оборонної продукції норвезької оборонної промисловості в Україну", — сказав міністр.

Відтак, за умови, що експорт відповідає вимогам щодо перевірених потреб та контролю кінцевого користувача, уряд вирішив дозволити прямий продаж Норвегією зброї та продукції оборонного призначення Україні.

"Ця зміна означає, що ми захищаємо фундаментальні інтереси політики оборони й безпеки Норвегії разом з нашими союзниками. Уряд використовує низку інструментів, щоб сприяти важливій ролі оборонної промисловості в поточній ситуації у сфері політики безпеки", – сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам.

У МЗС Норвегії наголосили, що експортні ліцензії на прямі продажі будуть надаватися лише в індивідуальному порядку та будуть ретельно оцінюватися. Контроль і надалі відбуватиметься у суворих та відповідальних рамках, відповідно до норвезьких правил експортного контролю.

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Теги: Норвегія, зброя
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