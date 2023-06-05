Митрополит Михаїл освятив реанімобіль, який купила мати загиблого бійця
Сьогодні, 05:12
На території кафедрального собору Святої Трійці митрополит Луцький і Волинський Михаїл здійснив чин освячення спецтранспорту, який відправлять на фронт.
Із високопреосвященним служив настоятель парафії Архістратига Михаїла с. Підгайці Луцького районного деканату, військовий капелан протоієрей Іван Гуреєв. Про це повідомляє Волинська єпархія Православної Церкви України.
Як розповів душпастир, до нього звернулася мати загиблого бійця Віра Ротмістренко. Із початком повномасштабного вторгнення вона з сином Артемом переїхала з Харкова на Волинь, у Підгайці. Ставши на захист Батьківщини, він у вересні 2022-го отримав важке поранення і помер під час евакуації. Тож коли пані Віра одержала належні від держави виплати, звернулася до о. Івана з проханням допомогти придбати реанімобіль, який зможе рятувати життя бойових побратимів її сина.
«Панотець зв’язався із парамедиками, аби довідатися, чого саме вони потребують. І коли з-за кордону привезли авто, його укомплектували дифібриляторами, кардіомоніторами й апаратом ШВЛ.
Тепер о. Іван, котрий займається духовно-гуманітарною підтримкою воїнів із 2014 року, відвезе транспорт на передову», – йдеться у повідомленні.
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Із високопреосвященним служив настоятель парафії Архістратига Михаїла с. Підгайці Луцького районного деканату, військовий капелан протоієрей Іван Гуреєв. Про це повідомляє Волинська єпархія Православної Церкви України.
Як розповів душпастир, до нього звернулася мати загиблого бійця Віра Ротмістренко. Із початком повномасштабного вторгнення вона з сином Артемом переїхала з Харкова на Волинь, у Підгайці. Ставши на захист Батьківщини, він у вересні 2022-го отримав важке поранення і помер під час евакуації. Тож коли пані Віра одержала належні від держави виплати, звернулася до о. Івана з проханням допомогти придбати реанімобіль, який зможе рятувати життя бойових побратимів її сина.
«Панотець зв’язався із парамедиками, аби довідатися, чого саме вони потребують. І коли з-за кордону привезли авто, його укомплектували дифібриляторами, кардіомоніторами й апаратом ШВЛ.
Тепер о. Іван, котрий займається духовно-гуманітарною підтримкою воїнів із 2014 року, відвезе транспорт на передову», – йдеться у повідомленні.
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