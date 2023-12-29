Церковний календар на січень 2024 року: нові дати важливих свят
Сьогодні, 08:20
У зв'язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар всі важливі релігійні свята січня змінили свої дати. Так, Різдво українці тепер святкують наприкінці грудня, а починають рік зі свята Василя.
Так, у перший місяць року віряни святкуватимуть день святого Василя або Обрізання Господнє (1 січня), Водохреще або Богоявлення (6 січня), а також на січень перемістився день вшанування пам'яті трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого (30 січня), – пише ТСН.
Які церковні свята будуть у січні 2024 року – новий календар допоможе запам'ятати всі дати:
1 січня – Обрізання Господнє; святого Василя Великого (раніше 14 січня);
2 січня – передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, папи Римського;
3 січня – святого пророка Малахія і святого мученика Гордія;
4 січня – собор 70-ти святих апостолів, преподобного Теоктиста ігумена;
5 січня – Хрещенський Святвечір;
6 січня – Хрещення Господнє, або Богоявлення (раніше 19 січня);
7 січня – собор Святого Івана Хрестителя;
8 січня – преподобного Георгія;
9 січня – святого мученика Полієвкта;
10 січня – святителя Григорія Ніського; преподобного Маркіяна;
11 січня – преподобного Феодосія Великого;
12 січня – святої мучениці Тетяни (раніше 25 січня);
13 січня – мучеників Єрмила і Стратоніка Сінгідонських;
14 січня – відання Богоявлення; святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни;
15 січня – преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника;
16 січня – поклоніння чесним веригам апостола Петра;
17 січня – преподобного Антонія Великого;
18 січня – святих Афанасія і Кирила, святителів Олександрійських;
19 січня – преподобного Макарія Великого Єгипетського;
20 січня – преподобного Євтимія Великого;
21 січня – преподобного Максима-Сповідника;
22 січня – святого апостола Тимофія;
23 січня – священномучеників Климента та Агафангела;
24 січня – преподобної Ксенії Римлянки;
25 січня – святого Григорія Богослова;
26 січня – преподобних Ксенофонта і Марії;
27 січня – перенесення мощей святого Івана Золотоустого;
28 січня – преподобного Єфрема Сирійця;
29 січня – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця;
30 січня – трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого (раніше 12 лютого);
31 січня – святих безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та доньок її Феодотії, Феоктисти та Євдоксії.
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Так, у перший місяць року віряни святкуватимуть день святого Василя або Обрізання Господнє (1 січня), Водохреще або Богоявлення (6 січня), а також на січень перемістився день вшанування пам'яті трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого (30 січня), – пише ТСН.
Які церковні свята будуть у січні 2024 року – новий календар допоможе запам'ятати всі дати:
1 січня – Обрізання Господнє; святого Василя Великого (раніше 14 січня);
2 січня – передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, папи Римського;
3 січня – святого пророка Малахія і святого мученика Гордія;
4 січня – собор 70-ти святих апостолів, преподобного Теоктиста ігумена;
5 січня – Хрещенський Святвечір;
6 січня – Хрещення Господнє, або Богоявлення (раніше 19 січня);
7 січня – собор Святого Івана Хрестителя;
8 січня – преподобного Георгія;
9 січня – святого мученика Полієвкта;
10 січня – святителя Григорія Ніського; преподобного Маркіяна;
11 січня – преподобного Феодосія Великого;
12 січня – святої мучениці Тетяни (раніше 25 січня);
13 січня – мучеників Єрмила і Стратоніка Сінгідонських;
14 січня – відання Богоявлення; святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни;
15 січня – преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника;
16 січня – поклоніння чесним веригам апостола Петра;
17 січня – преподобного Антонія Великого;
18 січня – святих Афанасія і Кирила, святителів Олександрійських;
19 січня – преподобного Макарія Великого Єгипетського;
20 січня – преподобного Євтимія Великого;
21 січня – преподобного Максима-Сповідника;
22 січня – святого апостола Тимофія;
23 січня – священномучеників Климента та Агафангела;
24 січня – преподобної Ксенії Римлянки;
25 січня – святого Григорія Богослова;
26 січня – преподобних Ксенофонта і Марії;
27 січня – перенесення мощей святого Івана Золотоустого;
28 січня – преподобного Єфрема Сирійця;
29 січня – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця;
30 січня – трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого (раніше 12 лютого);
31 січня – святих безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та доньок її Феодотії, Феоктисти та Євдоксії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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