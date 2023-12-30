Харків – під масованим ракетним ударом
Сьогодні, 09:02
Зранку 2 січня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Харкову.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Окупанти завдали як мінімум 4 удари по Харкову. Зокрема, по центральній частині міста. Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі. Деталі встановлюються. Екстрені служби працюють на місцях. За оновленою інформацію, на цю хвилину медики надають допомогу шістьом постраждалим", - йдеться в повідомленні.
Згодом Терехов уточнив, що близько 07:30 окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі. Вид ракет встановлюється.
"На цю хвилину - більше 20 постраждалих. Одна людина загинула.
Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів.
Інформація оновлюється. Служби продовжуть огляд місць ударів", - зазначив він.
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Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Окупанти завдали як мінімум 4 удари по Харкову. Зокрема, по центральній частині міста. Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі. Деталі встановлюються. Екстрені служби працюють на місцях. За оновленою інформацію, на цю хвилину медики надають допомогу шістьом постраждалим", - йдеться в повідомленні.
Згодом Терехов уточнив, що близько 07:30 окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі. Вид ракет встановлюється.
"На цю хвилину - більше 20 постраждалих. Одна людина загинула.
Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів.
Інформація оновлюється. Служби продовжуть огляд місць ударів", - зазначив він.
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