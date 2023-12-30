Харків – під масованим ракетним ударом





Про це Ігор Терехов.



"Окупанти завдали як мінімум 4 удари по Харкову. Зокрема, по центральній частині міста. Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі. Деталі встановлюються. Екстрені служби працюють на місцях. За оновленою інформацію, на цю хвилину медики надають допомогу шістьом постраждалим", - йдеться в повідомленні.



Згодом Терехов уточнив, що близько 07:30 окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі. Вид ракет встановлюється.



"На цю хвилину - більше 20 постраждалих. Одна людина загинула.



Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів.



Інформація оновлюється. Служби продовжуть огляд місць ударів", - зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 2 січня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Харкову.Про це повідомив міський голова"Окупанти завдали як мінімум 4 удари по Харкову. Зокрема, по центральній частині міста. Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі. Деталі встановлюються. Екстрені служби працюють на місцях. За оновленою інформацію, на цю хвилину медики надають допомогу шістьом постраждалим", - йдеться в повідомленні.Згодом Терехов уточнив, що близько 07:30 окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі. Вид ракет встановлюється."На цю хвилину - більше 20 постраждалих. Одна людина загинула.Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів.Інформація оновлюється. Служби продовжуть огляд місць ударів", - зазначив він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію