Курс валют у Луцьку на 2 січня





Про це повідомляє



Євро купують за 42.50, а продають за 43.50.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.50, а продають за 10.00.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 січня готівковий курс долара становить 38.60, продають його за 39.60.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 42.50, а продають за 43.50.Щодо польського злотого, то його купують за 9.50, а продають за 10.00.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

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