На Київщині внаслідок атаки росіян загинули двоє людей, 11 – поранені

продовжують масовані атаки на Київщину.



Про це Руслан Кравченко.



"Вночі ворог атакував регіон БПлА. Тривога тривала понад три години. Активно працювали сили ППО.



Зранку терористи продовжили масовану атаку регіону ракетами.

За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків ракет в м. Вишневе пошкоджено 5 багатоквартирних будинків.



Організовано евакуацію людей до найближчих пунктів обігріву, з людьми працюватимуть психологи ДСНС. Також проводиться робота по розгортанню мобільного пункту обігріву". - йдеться в повідомленні.



За оперативною інформацією, в деяких населених пунктах пошкоджено низку приватних будинків, понад 60 автомобілів. Через падіння уламків також сталася пожежа в недобудованій церкві, пошкоджено декілька підприємств та складських приміщень. Крім того, ушкоджень зазнав один із обласних медзакладів. Пацієнтів наразі переводять до іншого обласного медзакладу.



За оперативною інформацією, на жаль, 2 людини загинули, ще 11 поранені, зокрема одна дитина. Їм надається вся необхідна медична допомога.



В низці населених пунктів області також виникли проблеми з енергопостачанням. Зокрема, в Броварському, Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах.



В області працюють пункти незламності. Обʼєкти критичної інфраструктури поступово переходять на альтернативне живлення – генератори.



Всі оперативні служби працюють на місцях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Третій день поспіль російські окупантиПро це повідомив голова ОВА"Вночі ворог атакував регіон БПлА. Тривога тривала понад три години. Активно працювали сили ППО.Зранку терористи продовжили масовану атаку регіону ракетами.За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків ракет в м. Вишневе пошкоджено 5 багатоквартирних будинків.Організовано евакуацію людей до найближчих пунктів обігріву, з людьми працюватимуть психологи ДСНС. Також проводиться робота по розгортанню мобільного пункту обігріву". - йдеться в повідомленні.За оперативною інформацією, в деяких населених пунктах пошкоджено низку приватних будинків, понад 60 автомобілів. Через падіння уламків також сталася пожежа в недобудованій церкві, пошкоджено декілька підприємств та складських приміщень. Крім того, ушкоджень зазнав один із обласних медзакладів. Пацієнтів наразі переводять до іншого обласного медзакладу.За оперативною інформацією, на жаль, 2 людини загинули, ще 11 поранені, зокрема одна дитина. Їм надається вся необхідна медична допомога.В низці населених пунктів області також виникли проблеми з енергопостачанням. Зокрема, в Броварському, Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах.В області працюють пункти незламності. Обʼєкти критичної інфраструктури поступово переходять на альтернативне живлення – генератори.Всі оперативні служби працюють на місцях.

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