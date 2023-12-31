Росія випустила по Києву «Кинджали»: є влучання та поранені





Про це Віталій Кличко.



"У столиці пролунали вибухи. Зокрема, в Деснянському районі палає уламок БПЛА на відкритій місцевості. Всі служби на місці. В Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку. Лунають вибухи на Оболоні.



Виклик екстрених служб у Печерський район столиці. Всі служби виїхали на місце.



Частина обʼєктів та житлових будинків у кількох районах столиці знеструмлені.



У Подільському районі попередньо - влучання на територію обʼєкту цивільної інфраструктури. Всі служби прямують на місце.



Також у Подільському районі пошкоджено газову трубу.



У деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.



Наразі троє постраждалих в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці", - йдеться в повідомленні.



Наразі відомо:



У Подільському районі - пожежі в декількох місцях.



У Святошинському - влучання в будівлю соціальної інфраструктури.



У Печерському - влучання в дах багатоповерхівки. І виклик іще за однією адресою.



В Оболонському - палає складське приміщення.



У Деснянському - загоряння в будівлі супермаркету.



Скрізь працюють екстренні служби.



Згодом Кличко повідомив, що є 10 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки.



Девʼятьох із них госпіталізували, одному надали допомогу на місці.

Працюють всі екстрені служби.



У КМВА додали, що внаслідок ракетної атаки:



- В Солом’янському районі зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків. Виявлено вже 10 постраждалих;



- В Деснянському р-ні попередньо є загорання супермаркету;



- В Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;



- В Голосіївському р-ні падіння решток на відкритій території.



- В Печерському районі - на дах 9-ти поверхового житлового будинку;

на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;



- в Оболонському р-ні є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень:



- в Святошинському р-ні (уточнюється);



- в Подільському р-ні - загорання на території ринку; пошкоджено газову трубу а також падіння решток на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку. Інформація перевіряється.



- Шевченківський район – падіння решток на відкриту територію.



Усі екстрені служби працюють по викликах.



Інформація щодо постраждалих уточнюється.



Через ракетний дар в деяких районах міста є проблеми з електропостачанням та водопостачанням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія випустила по Києву декілька груп ракет, в тому числі аеробалістичні "Кинджали". Є падіння уламків в декількох районах.Про це повідомив мер столиці"У столиці пролунали вибухи. Зокрема, в Деснянському районі палає уламок БПЛА на відкритій місцевості. Всі служби на місці. В Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку. Лунають вибухи на Оболоні.Виклик екстрених служб у Печерський район столиці. Всі служби виїхали на місце.Частина обʼєктів та житлових будинків у кількох районах столиці знеструмлені.У Подільському районі попередньо - влучання на територію обʼєкту цивільної інфраструктури. Всі служби прямують на місце.Також у Подільському районі пошкоджено газову трубу.У деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.Наразі троє постраждалих в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці", - йдеться в повідомленні.Наразі відомо:- пожежі в декількох місцях.- влучання в будівлю соціальної інфраструктури.- влучання в дах багатоповерхівки. І виклик іще за однією адресою.- палає складське приміщення.- загоряння в будівлі супермаркету.Скрізь працюють екстренні служби.Згодом Кличко повідомив, що є 10 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки.Девʼятьох із них госпіталізували, одному надали допомогу на місці.Працюють всі екстрені служби.У КМВА додали, що внаслідок ракетної атаки:зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків. Виявлено вже 10 постраждалих;попередньо є загорання супермаркету;пошкоджено нежитлові приміщення;падіння решток на відкритій території.- на дах 9-ти поверхового житлового будинку;на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень:(уточнюється);- загорання на території ринку; пошкоджено газову трубу а також падіння решток на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку. Інформація перевіряється.– падіння решток на відкриту територію.Усі екстрені служби працюють по викликах.Інформація щодо постраждалих уточнюється.Через ракетний дар в деяких районах міста є проблеми з електропостачанням та водопостачанням.

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