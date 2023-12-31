Росія випустила по Києву «Кинджали»: є влучання та поранені
Сьогодні, 08:45
Росія випустила по Києву декілька груп ракет, в тому числі аеробалістичні "Кинджали". Є падіння уламків в декількох районах.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"У столиці пролунали вибухи. Зокрема, в Деснянському районі палає уламок БПЛА на відкритій місцевості. Всі служби на місці. В Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку. Лунають вибухи на Оболоні.
Виклик екстрених служб у Печерський район столиці. Всі служби виїхали на місце.
Частина обʼєктів та житлових будинків у кількох районах столиці знеструмлені.
У Подільському районі попередньо - влучання на територію обʼєкту цивільної інфраструктури. Всі служби прямують на місце.
Також у Подільському районі пошкоджено газову трубу.
У деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.
Наразі троє постраждалих в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці", - йдеться в повідомленні.
Наразі відомо:
У Подільському районі - пожежі в декількох місцях.
У Святошинському - влучання в будівлю соціальної інфраструктури.
У Печерському - влучання в дах багатоповерхівки. І виклик іще за однією адресою.
В Оболонському - палає складське приміщення.
У Деснянському - загоряння в будівлі супермаркету.
Скрізь працюють екстренні служби.
Згодом Кличко повідомив, що є 10 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки.
Девʼятьох із них госпіталізували, одному надали допомогу на місці.
Працюють всі екстрені служби.
У КМВА додали, що внаслідок ракетної атаки:
- В Солом’янському районі зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків. Виявлено вже 10 постраждалих;
- В Деснянському р-ні попередньо є загорання супермаркету;
- В Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;
- В Голосіївському р-ні падіння решток на відкритій території.
- В Печерському районі - на дах 9-ти поверхового житлового будинку;
на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;
- в Оболонському р-ні є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень:
- в Святошинському р-ні (уточнюється);
- в Подільському р-ні - загорання на території ринку; пошкоджено газову трубу а також падіння решток на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку. Інформація перевіряється.
- Шевченківський район – падіння решток на відкриту територію.
Усі екстрені служби працюють по викликах.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Через ракетний дар в деяких районах міста є проблеми з електропостачанням та водопостачанням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"У столиці пролунали вибухи. Зокрема, в Деснянському районі палає уламок БПЛА на відкритій місцевості. Всі служби на місці. В Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку. Лунають вибухи на Оболоні.
Виклик екстрених служб у Печерський район столиці. Всі служби виїхали на місце.
Частина обʼєктів та житлових будинків у кількох районах столиці знеструмлені.
У Подільському районі попередньо - влучання на територію обʼєкту цивільної інфраструктури. Всі служби прямують на місце.
Також у Подільському районі пошкоджено газову трубу.
У деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.
Наразі троє постраждалих в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці", - йдеться в повідомленні.
Наразі відомо:
У Подільському районі - пожежі в декількох місцях.
У Святошинському - влучання в будівлю соціальної інфраструктури.
У Печерському - влучання в дах багатоповерхівки. І виклик іще за однією адресою.
В Оболонському - палає складське приміщення.
У Деснянському - загоряння в будівлі супермаркету.
Скрізь працюють екстренні служби.
Згодом Кличко повідомив, що є 10 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки.
Девʼятьох із них госпіталізували, одному надали допомогу на місці.
Працюють всі екстрені служби.
У КМВА додали, що внаслідок ракетної атаки:
- В Солом’янському районі зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків. Виявлено вже 10 постраждалих;
- В Деснянському р-ні попередньо є загорання супермаркету;
- В Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;
- В Голосіївському р-ні падіння решток на відкритій території.
- В Печерському районі - на дах 9-ти поверхового житлового будинку;
на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;
- в Оболонському р-ні є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень:
- в Святошинському р-ні (уточнюється);
- в Подільському р-ні - загорання на території ринку; пошкоджено газову трубу а також падіння решток на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку. Інформація перевіряється.
- Шевченківський район – падіння решток на відкриту територію.
Усі екстрені служби працюють по викликах.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Через ракетний дар в деяких районах міста є проблеми з електропостачанням та водопостачанням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Харків – під масованим ракетним ударом
Сьогодні, 09:02
Росія випустила по Києву «Кинджали»: є влучання та поранені
Сьогодні, 08:45
Церковний календар на січень 2024 року: нові дати важливих свят
Сьогодні, 08:20
У Луцьку водій тягача збив жінку: як його покарали
Сьогодні, 07:16