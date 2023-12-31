Росія випустила по Києву «Кинджали»: є влучання та поранені

Росія випустила по Києву «Кинджали»: є влучання та поранені
Росія випустила по Києву декілька груп ракет, в тому числі аеробалістичні "Кинджали". Є падіння уламків в декількох районах.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У столиці пролунали вибухи. Зокрема, в Деснянському районі палає уламок БПЛА на відкритій місцевості. Всі служби на місці. В Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку. Лунають вибухи на Оболоні.

Виклик екстрених служб у Печерський район столиці. Всі служби виїхали на місце.

Частина обʼєктів та житлових будинків у кількох районах столиці знеструмлені.

У Подільському районі попередньо - влучання на територію обʼєкту цивільної інфраструктури. Всі служби прямують на місце.

Також у Подільському районі пошкоджено газову трубу.

У деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.

Наразі троє постраждалих в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці", - йдеться в повідомленні.

Наразі відомо:

У Подільському районі - пожежі в декількох місцях.

У Святошинському - влучання в будівлю соціальної інфраструктури.

У Печерському - влучання в дах багатоповерхівки. І виклик іще за однією адресою.

В Оболонському - палає складське приміщення.

У Деснянському - загоряння в будівлі супермаркету.

Скрізь працюють екстренні служби.

Згодом Кличко повідомив, що є 10 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки.

Девʼятьох із них госпіталізували, одному надали допомогу на місці.
Працюють всі екстрені служби.

У КМВА додали, що внаслідок ракетної атаки:

- В Солом’янському районі зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків. Виявлено вже 10 постраждалих;

- В Деснянському р-ні попередньо є загорання супермаркету;

- В Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;

- В Голосіївському р-ні падіння решток на відкритій території.

- В Печерському районі - на дах 9-ти поверхового житлового будинку;
на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;

- в Оболонському р-ні є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень:

- в Святошинському р-ні (уточнюється);

- в Подільському р-ні - загорання на території ринку; пошкоджено газову трубу а також падіння решток на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку. Інформація перевіряється.

- Шевченківський район – падіння решток на відкриту територію.

Усі екстрені служби працюють по викликах.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Через ракетний дар в деяких районах міста є проблеми з електропостачанням та водопостачанням.

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Теги: Росія, Україна, війна, Київ
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