У Луцьку водій тягача збив жінку: як його покарали





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, інформує ІА



Ввечері 16 жовтня поблизу АЗС ANP на вулиці Львівській водій Renault Premium Микола П., рухаючись в напрямку вулиці Володимирської, збив жінку. Остання переходила дорогу поза межами нерегульованого пішохідного переходу.



У матеріалах справи вказано, що водій рухався з перевищенням швидкості (70,3 км/год), неправильно врахував дорожню обстановку та несвоєчасно вжив заходів для зменшення швидкості.



В результаті ДТП потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження небезпечні для життя.



Микола П. підтвердив обставини вчинення ним ДТП, зазначивши, що вибачився перед потерпілою. Чоловік просив суд суворо його не карати, не позбавляти волі та не призначати додаткове покарання, оскільки його робота є єдиним джерелом доходу його сім'ї.



Потерпіла підтвердила слова Миколи П. Жінка також просила не позбавляти його волі та не застосовувати додаткового покарання.



Врахувавши цю обставину, суд призначив винуватцю ДТП покарання у виді трьох років позбавлення волі, яке замінив на два роки іспитового терміну.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Умовним покаранням відбувся водій тягача, який кілька місяців тому збив у Луцьку жінку. Остання переходила дорогу в невстановленому для цього місці, а керманич перевищив швидкість.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, інформує ІА Волинські новини Ввечері 16 жовтня поблизу АЗС ANP на вулиці Львівській водій Renault Premium Микола П., рухаючись в напрямку вулиці Володимирської, збив жінку. Остання переходила дорогу поза межами нерегульованого пішохідного переходу.У матеріалах справи вказано, що водій рухався з перевищенням швидкості (70,3 км/год), неправильно врахував дорожню обстановку та несвоєчасно вжив заходів для зменшення швидкості.В результаті ДТП потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження небезпечні для життя.Микола П. підтвердив обставини вчинення ним ДТП, зазначивши, що вибачився перед потерпілою. Чоловік просив суд суворо його не карати, не позбавляти волі та не призначати додаткове покарання, оскільки його робота є єдиним джерелом доходу його сім'ї.Потерпіла підтвердила слова Миколи П. Жінка також просила не позбавляти його волі та не застосовувати додаткового покарання.Врахувавши цю обставину, суд призначив винуватцю ДТП покарання у виді трьох років позбавлення волі, яке замінив на два роки іспитового терміну.

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