Помер відомий адвокат з Луцька Василь Гаврилюк

Василь Гаврилюк.



Про це Наталія Пасічник.



"Сьогодні, 2 січня 2024 року, перестало битися серце відомого на Волині та за її межами адвоката Василя Гаврилюка. В колах слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів та й на широкий загал його знали, як Теразіні. Людина високого професійного гарту, душевний співрозмовник, господар, завжди радий гостям. Світла та вічна пам’ять! Спочивайте з Богом, Василю Володимировичу!" - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Василя Володимировича.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер відомий адвокат з ЛуцькаПро це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці"Сьогодні, 2 січня 2024 року, перестало битися серце відомого на Волині та за її межами адвоката Василя Гаврилюка. В колах слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів та й на широкий загал його знали, як Теразіні. Людина високого професійного гарту, душевний співрозмовник, господар, завжди радий гостям. Світла та вічна пам’ять! Спочивайте з Богом, Василю Володимировичу!" - йдеться в повідомленні.

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