Помер відомий адвокат з Луцька Василь Гаврилюк
Сьогодні, 10:30
Помер відомий адвокат з Луцька Василь Гаврилюк.
Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці Наталія Пасічник.
"Сьогодні, 2 січня 2024 року, перестало битися серце відомого на Волині та за її межами адвоката Василя Гаврилюка. В колах слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів та й на широкий загал його знали, як Теразіні. Людина високого професійного гарту, душевний співрозмовник, господар, завжди радий гостям. Світла та вічна пам’ять! Спочивайте з Богом, Василю Володимировичу!" - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Василя Володимировича.
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Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці Наталія Пасічник.
"Сьогодні, 2 січня 2024 року, перестало битися серце відомого на Волині та за її межами адвоката Василя Гаврилюка. В колах слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів та й на широкий загал його знали, як Теразіні. Людина високого професійного гарту, душевний співрозмовник, господар, завжди радий гостям. Світла та вічна пам’ять! Спочивайте з Богом, Василю Володимировичу!" - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Василя Володимировича.
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