Помер відомий адвокат з Луцька Василь Гаврилюк

Помер відомий адвокат з Луцька Василь Гаврилюк
Помер відомий адвокат з Луцька Василь Гаврилюк.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці Наталія Пасічник.

"Сьогодні, 2 січня 2024 року, перестало битися серце відомого на Волині та за її межами адвоката Василя Гаврилюка. В колах слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів та й на широкий загал його знали, як Теразіні. Людина високого професійного гарту, душевний співрозмовник, господар, завжди радий гостям. Світла та вічна пам’ять! Спочивайте з Богом, Василю Володимировичу!" - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Василя Володимировича.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, адвокат, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В перший день нового року на Волині попрощалися з Героєм Богданом Багликом. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
Помер відомий адвокат з Луцька Василь Гаврилюк
Сьогодні, 10:30
Зерноочисна машина: характеристики та принцип роботи*
Сьогодні, 10:21
На Київщині внаслідок атаки росіян загинули двоє людей, 11 – поранені
Сьогодні, 10:15
За добу захисники знищили ще 810 російських окупантів
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
На Миколаївщині загинув воїн з Луцька Олександр Заремба На Миколаївщині загинув воїн з Луцька Олександр Заремба
29 грудень, 2023, 20:34
У Луцьку померла дворічна дівчинка, яка боролась з важкою недугою У Луцьку померла дворічна дівчинка, яка боролась з важкою недугою
15 грудень, 2023, 10:15
На 63-му році життя помер священник луцького храму На 63-му році життя помер священник луцького храму
01 грудень, 2023, 10:10
Серед вулиці у Луцьку раптово помер чоловік Серед вулиці у Луцьку раптово помер чоловік
16 листопад, 2023, 20:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В перший день нового року на Волині попрощалися з Героєм Богданом Багликом. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
 0
Помер відомий адвокат з Луцька Василь Гаврилюк
Сьогодні, 10:30
 0
Зерноочисна машина: характеристики та принцип роботи*
Сьогодні, 10:21
 0
На Київщині внаслідок атаки росіян загинули двоє людей, 11 – поранені
Сьогодні, 10:15
 0
За добу захисники знищили ще 810 російських окупантів
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8