Над Києвом збили понад 60 російських ракет Х-101 та 10 «Кинджалів», – КМВА

Над Києвом збили понад 60 російських ракет Х-101 та 10 «Кинджалів», – КМВА
Росія завдала чергового потужного ракетного удару по Києву.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Повітряна тривога сумарно тривала майже 6 годин. Спочатку ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка баражуючих боєприпасів типу «Shahed». А слідом за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Одночасно із заходом ракет на Київ, понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал».

Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено усі БпЛА «Shahed» та понад 6 десятків ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 «Кинджал» (остаточно тип і кількість дадуть ПС). Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури. Є потерпілі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що особливо страшні наслідки в Солом’янському районі. Там зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей. Попередньо, вже виявлено понад 25 постраждалих. Ці дані ще уточнюются.


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Теги: Росія, Україна, війна, Київ
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