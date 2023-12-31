Польща піднімала в повітря чотири літаки F-16 через ракетний обстріл України росіянами
Сьогодні, 11:20
Варшава й американські союзники підняли у повітря дві пари винищувачів F-16 через інтенсивний ракетний обстріл України з боку Росії.
Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі в мережі X, пише LB.ua.
Зазначається, що наразі "спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Росії, пов’язана із завданням ударів по території України".
"Для гарантування безпеки повітряного простору Польщі було задіяно дві пари винищувачів F-16 і авіазаправник союзників. Близько 6:45 (за київським часом) стартувала американська пара, що дислокується на авіабазі Ласк, а близько 7:15 стартувала польська пара з авіабази Кшесіни",- йдеться в повідомленні.
Командування застерегло, що робота польської та союзницької авіації у повітряному просторі Польщі може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у східній частині країни.
Нагадаємо, що 29 грудня під час ракетного обстрілу України одна з російських ракет порушила повітряний простір Польщі.
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Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі в мережі X, пише LB.ua.
Зазначається, що наразі "спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Росії, пов’язана із завданням ударів по території України".
"Для гарантування безпеки повітряного простору Польщі було задіяно дві пари винищувачів F-16 і авіазаправник союзників. Близько 6:45 (за київським часом) стартувала американська пара, що дислокується на авіабазі Ласк, а близько 7:15 стартувала польська пара з авіабази Кшесіни",- йдеться в повідомленні.
Командування застерегло, що робота польської та союзницької авіації у повітряному просторі Польщі може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у східній частині країни.
Нагадаємо, що 29 грудня під час ракетного обстрілу України одна з російських ракет порушила повітряний простір Польщі.
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