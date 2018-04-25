На Волині 17-річний хлопець до смерті побив чоловіка: у поліції повідомили деталі
Сьогодні, 11:51
Побив односельця до смерті: на Волині поліцейські затримали зловмисника.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився учора, 1 січня, в одному із сіл Луцького району. Під час застілля у помешканні 42-річного волинянина між ним та 17-річним гостем виникла суперечка. Під час сварки останній декілька разів вдарив господаря в голову, постраждалий впав та помер.
Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.
Після оголошення затриманому підозри в інкримінованому злочині, йому оберуть запобіжний захід.
Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився учора, 1 січня, в одному із сіл Луцького району. Під час застілля у помешканні 42-річного волинянина між ним та 17-річним гостем виникла суперечка. Під час сварки останній декілька разів вдарив господаря в голову, постраждалий впав та помер.
Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.
Після оголошення затриманому підозри в інкримінованому злочині, йому оберуть запобіжний захід.
Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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