На Волині 17-річний хлопець до смерті побив чоловіка: у поліції повідомили деталі

На Волині 17-річний хлопець до смерті побив чоловіка: у поліції повідомили деталі
Побив односельця до смерті: на Волині поліцейські затримали зловмисника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився учора, 1 січня, в одному із сіл Луцького району. Під час застілля у помешканні 42-річного волинянина між ним та 17-річним гостем виникла суперечка. Під час сварки останній декілька разів вдарив господаря в голову, постраждалий впав та помер.

Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Після оголошення затриманому підозри в інкримінованому злочині, йому оберуть запобіжний захід.

Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.


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Теги: Волинь, поліція, побиття, смерть
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