На Волині 17-річний хлопець до смерті побив чоловіка: у поліції повідомили деталі

: на Волині поліцейські затримали зловмисника.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився учора, 1 січня, в одному із сіл Луцького району. Під час застілля у помешканні 42-річного волинянина між ним та 17-річним гостем виникла суперечка. Під час сварки останній декілька разів вдарив господаря в голову, постраждалий впав та помер.Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.Після оголошення затриманому підозри в інкримінованому злочині, йому оберуть запобіжний захід.Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.