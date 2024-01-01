Сьогодні росія випустила по Україні 99 ракет

Сьогодні росія випустила по Україні 99 ракет
У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Атаковано цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. Основний напрямок удару – столиця України.

У першій хвилі атакували «шахедами» з південно-східного напрямку, із подальшим рухом по різних регіонах України.

Усі 35 ударних БпЛА «Shahed-136/131» було знищено протиповітряною обороною, про що повідомлялося раніше.

Уранці ворог застосував стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Із 07.30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К.

Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами «Калібр», а з півночі – 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400.

Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

За попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу - ракет різних типів.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі:

- 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

- 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

- 3 із 3 крилаті ракети «Калібр».

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Теги: Росія, Україна, війна
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