Сьогодні росія випустила по Україні 99 ракет

повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року.



Про це Валерій Залужний.



Атаковано цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. Основний напрямок удару – столиця України.



У першій хвилі атакували «шахедами» з південно-східного напрямку, із подальшим рухом по різних регіонах України.



Усі 35 ударних БпЛА «Shahed-136/131» було знищено протиповітряною обороною, про що повідомлялося раніше.



Уранці ворог застосував стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.



Із 07.30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К.



Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами «Калібр», а з півночі – 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400.



Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.



За попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу - ракет різних типів.



Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі:



- 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;



- 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;



- 3 із 3 крилаті ракети «Калібр».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 2 січня 2024 року ворогзасобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року.Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУАтаковано цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. Основний напрямок удару – столиця України.У першій хвилі атакували «шахедами» з південно-східного напрямку, із подальшим рухом по різних регіонах України.Усі 35 ударних БпЛА «Shahed-136/131» було знищено протиповітряною обороною, про що повідомлялося раніше.Уранці ворог застосував стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.Із 07.30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К.Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами «Калібр», а з півночі – 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400.Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.За попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу - ракет різних типів.- 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;- 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;- 3 із 3 крилаті ракети «Калібр».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію