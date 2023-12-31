У квартирі багатоповерхівки на Волині виявили тіло людини





Про це повідомляє



У житловому будинку, що на вулиці Винниченка у Нововолинську, зайшли тіло людини.



Обставини смерті наразі встановлюються. Очевидці розповіли, що попередньо в одній з квартир вбили чоловіка.



На місці події працюють слідчі та криміналісти. Деталі згодом.



Нагадаємо, тіло зниклої волинянки Тетяни Бляшук, яке виявили 1 січня у Ратному, скерували на судово-медичну експертизу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську в одному із багатоквартирних житлових будинків сьогодні, 2 січня, виявили труп.Про це повідомляє Буг У житловому будинку, що на вулиці Винниченка у Нововолинську, зайшли тіло людини.Обставини смерті наразі встановлюються. Очевидці розповіли, що попередньо в одній з квартир вбили чоловіка.На місці події працюють слідчі та криміналісти. Деталі згодом.Нагадаємо, тіло зниклої волинянки, яке виявили 1 січня у Ратному,

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