У квартирі багатоповерхівки на Волині виявили тіло людини

У квартирі багатоповерхівки на Волині виявили тіло людини
У Нововолинську в одному із багатоквартирних житлових будинків сьогодні, 2 січня, виявили труп.

Про це повідомляє Буг.

У житловому будинку, що на вулиці Винниченка у Нововолинську, зайшли тіло людини.
У квартирі багатоповерхівки на Волині виявили тіло людини

Обставини смерті наразі встановлюються. Очевидці розповіли, що попередньо в одній з квартир вбили чоловіка.

На місці події працюють слідчі та криміналісти. Деталі згодом.
У квартирі багатоповерхівки на Волині виявили тіло людини

Нагадаємо, тіло зниклої волинянки Тетяни Бляшук, яке виявили 1 січня у Ратному, скерували на судово-медичну експертизу.

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Теги: смерть, Волинь
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