У квартирі багатоповерхівки на Волині виявили тіло людини
Сьогодні, 12:24
У Нововолинську в одному із багатоквартирних житлових будинків сьогодні, 2 січня, виявили труп.
Про це повідомляє Буг.
У житловому будинку, що на вулиці Винниченка у Нововолинську, зайшли тіло людини.
Обставини смерті наразі встановлюються. Очевидці розповіли, що попередньо в одній з квартир вбили чоловіка.
На місці події працюють слідчі та криміналісти. Деталі згодом.
Нагадаємо, тіло зниклої волинянки Тетяни Бляшук, яке виявили 1 січня у Ратному, скерували на судово-медичну експертизу.
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Про це повідомляє Буг.
У житловому будинку, що на вулиці Винниченка у Нововолинську, зайшли тіло людини.
Обставини смерті наразі встановлюються. Очевидці розповіли, що попередньо в одній з квартир вбили чоловіка.
На місці події працюють слідчі та криміналісти. Деталі згодом.
Нагадаємо, тіло зниклої волинянки Тетяни Бляшук, яке виявили 1 січня у Ратному, скерували на судово-медичну експертизу.
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