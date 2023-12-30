Причину смерті жінки, тіло якої знайшли на Волині, встановлять експерти
Сьогодні, 15:33
Тіло зниклої волинянки Тетяни Бляшук, яке виявили сьогодні, 1 січня, у Ратному, скерували на судово-медичну експертизу.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла речниця ГУНП Волині Ольга Бузулук.
За словами Бузулук, тіло мешканки Ратного (1986 року народження) знайшли 1 січня вдень у цьому ж населеному пункті. Відомо, що вона зникла 28 грудня ввечері. З того часу до сьогодні поліцейські, рятувальники та інші небайдужі громадяни розшукували жінку на прилеглій території, а також у водоймах.
«Сьогодні тіло знайшли. Його направили на судово-медичну експертизу, яка і визначить причину смерті. Попередньо видимих ушкоджень на тілі не було. Але, врешті, після судмедекспертизи поліцейські нададуть правову кваліфікацію цій трагічній події», - зазначила Ольга Бузулук.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла речниця ГУНП Волині Ольга Бузулук.
За словами Бузулук, тіло мешканки Ратного (1986 року народження) знайшли 1 січня вдень у цьому ж населеному пункті. Відомо, що вона зникла 28 грудня ввечері. З того часу до сьогодні поліцейські, рятувальники та інші небайдужі громадяни розшукували жінку на прилеглій території, а також у водоймах.
«Сьогодні тіло знайшли. Його направили на судово-медичну експертизу, яка і визначить причину смерті. Попередньо видимих ушкоджень на тілі не було. Але, врешті, після судмедекспертизи поліцейські нададуть правову кваліфікацію цій трагічній події», - зазначила Ольга Бузулук.
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