Причину смерті жінки, тіло якої знайшли на Волині, встановлять експерти

Тіло зниклої волинянки, яке, 1 січня, у Ратному, скерували на судово-медичну експертизу.Про це у коментарірозповіла речниця ГУНП ВолиніЗа словами Бузулук, тіло мешканки Ратного (1986 року народження) знайшли 1 січня вдень у цьому ж населеному пункті. Відомо, що вона. З того часу до сьогодні поліцейські, рятувальники та інші небайдужі громадяни, а також у водоймах.«Сьогодні тіло знайшли. Його направили на судово-медичну експертизу, яка і визначить причину смерті. Попередньо видимих ушкоджень на тілі не було. Але, врешті, після судмедекспертизи поліцейські нададуть правову кваліфікацію цій трагічній події», - зазначила Ольга Бузулук.