У річці на Волині шукають тіло потопельниці. ФОТО
Сьогодні, 15:29
У селищі Ратне водолази ДСНС проводять пошукові роботи.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 29 грудня, о 12:46 на лінію 101 надійшла заявка від чергового поліції на проведення пошукових робіт на річці Прип'ять у селищі Ратне.
Напередодні місцева жителька, 1986 р.н. зникла, а її речі виявили неподалік ріки.
На місце події спрямували працівників водолазно-рятувального відділення селища Шацьк.
Вони здійснюють занурення для проведення пошукових робіт на дні й оглядають акваторію й прилеглі території.
Пошукові роботи тривають.
На місці події працюють 5 співробітників водолазного відділення.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 29 грудня, о 12:46 на лінію 101 надійшла заявка від чергового поліції на проведення пошукових робіт на річці Прип'ять у селищі Ратне.
Напередодні місцева жителька, 1986 р.н. зникла, а її речі виявили неподалік ріки.
На місце події спрямували працівників водолазно-рятувального відділення селища Шацьк.
Вони здійснюють занурення для проведення пошукових робіт на дні й оглядають акваторію й прилеглі території.
Пошукові роботи тривають.
На місці події працюють 5 співробітників водолазного відділення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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