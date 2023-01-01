У річці на Волині шукають тіло потопельниці. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 29 грудня, о 12:46 на лінію 101 надійшла заявка від чергового поліції на проведення пошукових робіт на річці Прип'ять у селищі Ратне.



Напередодні місцева жителька, 1986 р.н. зникла, а її речі виявили неподалік ріки.



На місце події спрямували працівників водолазно-рятувального відділення селища Шацьк.



Вони здійснюють занурення для проведення пошукових робіт на дні й оглядають акваторію й прилеглі території.



Пошукові роботи тривають.



На місці події працюють 5 співробітників водолазного відділення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Ратне водолази ДСНС проводять пошукові роботи.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 29 грудня, о 12:46 на лінію 101 надійшла заявка від чергового поліції на проведення пошукових робіт на річці Прип'ять у селищі Ратне.Напередодні місцева жителька, 1986 р.н. зникла, а її речі виявили неподалік ріки.На місце події спрямували працівників водолазно-рятувального відділення селища Шацьк.Вони здійснюють занурення для проведення пошукових робіт на дні й оглядають акваторію й прилеглі території.Пошукові роботи тривають.На місці події працюють 5 співробітників водолазного відділення.

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