У річці на Волині шукають тіло потопельниці. ФОТО

У річці на Волині шукають тіло потопельниці. ФОТО
У селищі Ратне водолази ДСНС проводять пошукові роботи.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 29 грудня, о 12:46 на лінію 101 надійшла заявка від чергового поліції на проведення пошукових робіт на річці Прип'ять у селищі Ратне.

Напередодні місцева жителька, 1986 р.н. зникла, а її речі виявили неподалік ріки.

На місце події спрямували працівників водолазно-рятувального відділення селища Шацьк.

Вони здійснюють занурення для проведення пошукових робіт на дні й оглядають акваторію й прилеглі території.

Пошукові роботи тривають.
У річці на Волині шукають тіло потопельниці. ФОТО

На місці події працюють 5 співробітників водолазного відділення.
У річці на Волині шукають тіло потопельниці. ФОТО

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Теги: Волинь, річка, потопельниця
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