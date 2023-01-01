Нова ракетна атака: повідомляють про роботу ППО на Черкащині





Про це в телеграмі повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



«Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!» - зазначили у Повітряних силах



Вже о 14:50 Повітряні сили сповістили про те, що російські ракети летять із Курської області на Сумщину.



За дві хвилини - що ракети змінили курс і рухаються на Черкащину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В низці регіонів України оголосили масштабну повітряну тривогу.Про це в телеграмі повідомляють Повітряні сили ЗСУ.«Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загрозаз літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!» - зазначили у Повітряних силахВже о 14:50 Повітряні сили сповістили про те, що російські ракети летять із Курської області на Сумщину.За дві хвилини - що ракети змінили курс і рухаються на Черкащину.

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