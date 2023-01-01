Нова ракетна атака: повідомляють про роботу ППО на Черкащині
Сьогодні, 15:02
В низці регіонів України оголосили масштабну повітряну тривогу.
Про це в телеграмі повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
«Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!» - зазначили у Повітряних силах
Вже о 14:50 Повітряні сили сповістили про те, що російські ракети летять із Курської області на Сумщину.
За дві хвилини - що ракети змінили курс і рухаються на Черкащину.
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Про це в телеграмі повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
«Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!» - зазначили у Повітряних силах
Вже о 14:50 Повітряні сили сповістили про те, що російські ракети летять із Курської області на Сумщину.
За дві хвилини - що ракети змінили курс і рухаються на Черкащину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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