18 цивільних загинуло, 132 поранені внаслідок російської атаки, – Нацполіція





За даними Нацполіції, наслідки обстрілу російськими загарбниками станом на 13.00 є такими, пише



У м. Дніпро п'ять осіб загинули та 28 - отримали поранення. Серед загиблих – дитина та поліцейський.



У Харківській області - 3 людини загинули, 13 мирних мешканців отримали поранення.



На Запоріжжі внаслідок ракетних ударів російської армії пошкоджено багатоповерховий будинок, АЗС, гаражний кооператив. Чотири людини загинули, 12 поранені.



В Одеській області загинуло двоє людей, 27 – отримали поранення внаслідок влучань у житлові будинки. Під завалами можуть перебувати люди.



На Львівщині внаслідок ракетних ударів пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільну інфраструктуру. Пошкоджені 13 житлових будинків, будівлі двох навчальних закладів, а також транспортні засоби. Унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, 24 – були поранені.



У м. Києві загинули троє людей, 22 – травмовані. Також поранення отримала одна людина в Київській області.



Загалом пошкоджено 47 приватних будинків, 39 автомобілів, лікарня та санаторій, 9 багатоквартирних будинків, дві адміністративні будівлі, господарчі споруди, СТО, гаражний кооператив, АЗС, складське приміщення, школу, церкву, ТРЦ, пологовий будинок.

Поліцейські разом з рятувальниками та нацгвардійцями ліквідовують наслідки атаки ворога, надають допомогу людям.



О 13.21 стало відомо про більшу кількість жертв у Дніпрі.



"Через влучання по Дніпру, на жаль, вже 6 загиблих. 28 постраждалих. Серед них – 1,5-річна дитина. Дві жінки, які вважались зниклими, вийшли на зв’язок. Рятувальники завершили пошукову операцію", – повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



Об 14.09 начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що кількість жертв ранкового удару зросла до шести.



О 14.33 Київській МВА повідомили, що збільшилась кількість травмованих. "Станом на 14:30 в Києві, внаслідок ракетного удару загинуло 3 особи, постраждало 29 осіб. Дані можуть ще уточнюватися", – зазначили у відомстві.



Загалом росія атакувала 16 областей протягом доби. Ударів зазнали Хмельницька, Івано-Франківська, Львівська, Київська, Луганська, Харківська, Запорізька, Житомирська, Черкаська, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Миколаївська, Одеська, Херсонська.



Загалом ворог випустив 158 цілей. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти.



Також під час масованого удару росії по Україні в Польщу зайшов невідомий повітряний об'єкт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок наймасовішої атаки по території України, яку вчинила Росія 29 грудня, у 16 областях пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.За даними Нацполіції, наслідки обстрілу російськими загарбниками станом на 13.00 є такими, пише LB.ua У м.п'ять осіб загинули та 28 - отримали поранення. Серед загиблих – дитина та поліцейський.- 3 людини загинули, 13 мирних мешканців отримали поранення.Навнаслідок ракетних ударів російської армії пошкоджено багатоповерховий будинок, АЗС, гаражний кооператив. Чотири людини загинули, 12 поранені.загинуло двоє людей, 27 – отримали поранення внаслідок влучань у житлові будинки. Під завалами можуть перебувати люди.Навнаслідок ракетних ударів пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільну інфраструктуру. Пошкоджені 13 житлових будинків, будівлі двох навчальних закладів, а також транспортні засоби. Унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, 24 – були поранені.У м.загинули троє людей, 22 – травмовані. Також поранення отримала одна людина в Київській області.Загалом пошкоджено 47 приватних будинків, 39 автомобілів, лікарня та санаторій, 9 багатоквартирних будинків, дві адміністративні будівлі, господарчі споруди, СТО, гаражний кооператив, АЗС, складське приміщення, школу, церкву, ТРЦ, пологовий будинок.Поліцейські разом з рятувальниками та нацгвардійцями ліквідовують наслідки атаки ворога, надають допомогу людям.О 13.21 стало відомо про більшу кількість жертв у Дніпрі."Через влучання по Дніпру, на жаль, вже 6 загиблих. 28 постраждалих. Серед них – 1,5-річна дитина. Дві жінки, які вважались зниклими, вийшли на зв’язок. Рятувальники завершили пошукову операцію", – повідомив начальник Дніпропетровської ОВАОб 14.09 начальник Запорізької ОВАповідомив, що кількість жертв ранкового удару зросла до шести.О 14.33 Київській МВА повідомили, що збільшилась кількість травмованих. "Станом на 14:30 в Києві, внаслідок ракетного удару загинуло 3 особи, постраждало 29 осіб. Дані можуть ще уточнюватися", – зазначили у відомстві.Загалом росія атакувала 16 областей протягом доби. Ударів зазнали Хмельницька, Івано-Франківська, Львівська, Київська, Луганська, Харківська, Запорізька, Житомирська, Черкаська, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Миколаївська, Одеська, Херсонська.Загалом ворог випустив 158 цілей. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти.Також

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