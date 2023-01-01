Дрони й автомобілі: волинським прикордонникам передали чималу допомогу
Сьогодні, 14:47
Волинські прикордонники вчергове отримали допомогу, зокрема автомобільну техніку, генератори, камери відеоспостереження, безпілотники.
Про це у фейсбуці інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Сьогодні, 29 грудня, для потреб прикордонного загону передали майно від благодійників і меценатів.
Спеціальну техніку, мікроавтобуси й позашляховик, генератори, помпи та мийки високого тиску прикордонникам вручив начальник ОВА Юрій Погуляйко.
Крім того, охоронці кордону отримали безпілотники та біспектральні тепловізійні камери з системою позиціонування. Цю техніку прикордонники використовуватимуть для забезпечення та нарощення системи спостереження й моніторингу за лінією держрубежу в межах області.
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Про це у фейсбуці інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Сьогодні, 29 грудня, для потреб прикордонного загону передали майно від благодійників і меценатів.
Спеціальну техніку, мікроавтобуси й позашляховик, генератори, помпи та мийки високого тиску прикордонникам вручив начальник ОВА Юрій Погуляйко.
Крім того, охоронці кордону отримали безпілотники та біспектральні тепловізійні камери з системою позиціонування. Цю техніку прикордонники використовуватимуть для забезпечення та нарощення системи спостереження й моніторингу за лінією держрубежу в межах області.
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