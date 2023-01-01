Міськрада на Волині передасть на фронт сотні FPV-дронів

До Ковеля вранці сьогодні, 29 грудня, прибула велика партія допомоги для воїнів - 210 FPV-дронів. Загальна вартість закупівлі – майже 2,8 мільйона гривень.Про це у телеграмі повідомив мер КовеляУ перших числах нового року мерія оголосить тендер ще на 250 FPV-дронів, 100 з яких – з системою нічного бачення. А ще до кінця цього року – на 30 «мавіків», 10 з яких – з тепловізором.«Після таких складних і трагічних ранків, яким, є бажання максимально швидко доправити безпілотники на фронт, щоб вони допомагали нашим воїнам нищити зло, яке не дає Україні жити», - зазначив Ігор Чайка.