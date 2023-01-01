На Волині пенсіонери обміняли вже понад 100 тисяч лампочок

Відвсеукраїнської програми обміну ламп розжарювання на Волині пенсіонери вже обміняли 111,2 тисячі лампочок.Про це розповіла директорка з розвитку мережі та директорка Волинського регіону АТ «Укрпошта», інформує ОВА у фейсбуці.За її словами, наразі додаткові 5 світлодіодів можуть отримати пенсіонери сільської місцевості. Натомість, вже у січні розпочнеться обмін ламп у міських відділеннях Укрпошти.Тож, аби отримати додаткові LED-лампи, необхідно звернутися в будь-яке зручне для вас поштове відділення. Пенсіонерам потрібно мати при собі паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та діючий номер телефону.Скористатися програмою можуть також пенсіонери, які раніше вже обмінювали лампочки.Нагадаємо, що цього разу Волинь отримала 500 тис. LED-ламп.Окрім того, програма продовжує діяти для юридичних осіб: медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та ОСББ можуть отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву в застосунку Дія.