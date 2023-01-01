Якою буде погода у Луцьку та на Волині на Новий рік





Про це повідомили у телеграмі Волинського обласного центру з гідрометеорології.



У суботу, 30 грудня, у Луцьку та на території Волинської області вдень невеликий дощ, подекуди пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла.



В неділю, 31 грудня, переважно без опадів.



1-3 січня пройдуть дощі різної інтенсивності. Нічна температура становитиме 0-5° тепла, денна – 3-8° тепла.



Проте з 4 січня варто очікувати зниження температури, у нічні години до 4-9° морозу, вдень – температурний режим не перевищить 0-5° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики прогнозують у найближчі п'ять діб теплу дощову погоду.Про це повідомили у телеграмі Волинського обласного центру з гідрометеорології.У суботу, 30 грудня, у Луцьку та на території Волинської області вдень невеликий дощ, подекуди пориви вітру 15-20 м/с.Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла.В неділю, 31 грудня, переважно без опадів.1-3 січня пройдуть дощі різної інтенсивності. Нічна температура становитиме 0-5° тепла, денна – 3-8° тепла.Проте з 4 січня варто очікувати зниження температури, у нічні години до 4-9° морозу, вдень – температурний режим не перевищить 0-5° морозу.

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