Якою буде погода у Луцьку та на Волині на Новий рік
Сьогодні, 14:00
Волинські синоптики прогнозують у найближчі п'ять діб теплу дощову погоду.
Про це повідомили у телеграмі Волинського обласного центру з гідрометеорології.
У суботу, 30 грудня, у Луцьку та на території Волинської області вдень невеликий дощ, подекуди пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла.
В неділю, 31 грудня, переважно без опадів.
1-3 січня пройдуть дощі різної інтенсивності. Нічна температура становитиме 0-5° тепла, денна – 3-8° тепла.
Проте з 4 січня варто очікувати зниження температури, у нічні години до 4-9° морозу, вдень – температурний режим не перевищить 0-5° морозу.
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Про це повідомили у телеграмі Волинського обласного центру з гідрометеорології.
У суботу, 30 грудня, у Луцьку та на території Волинської області вдень невеликий дощ, подекуди пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла.
В неділю, 31 грудня, переважно без опадів.
1-3 січня пройдуть дощі різної інтенсивності. Нічна температура становитиме 0-5° тепла, денна – 3-8° тепла.
Проте з 4 січня варто очікувати зниження температури, у нічні години до 4-9° морозу, вдень – температурний режим не перевищить 0-5° морозу.
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