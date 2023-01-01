Волинян просять гідно зустріти полеглого Героя
Сьогодні, 13:33
На Волині завтра, 30 грудня, зустрічатимуть скорботний кортеж, який привезе додому тіло загиблого військовослужбовця Андрія Охотинського.
Про це у фейсбуці повідомляє Берестечківська громада.
У Берестечку завтра, 30 грудня, відбудеться зустріч військовослужбовця ЗСУ Охотинського Андрія Ярославовича (18 березня 2001 р.н.) Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 12:00.
«Просимо жителів громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до майдану Соборності у Берестечку, де буде відслужений чин заупокійної лінії. Після чого траурний кортеж попрямує до рідного дому Героя», - йдеться у повідомленні.
Чин похорону відбудеться 31 грудня 2023 року.
«Прохання усіх гідно зустріти нашого Героя! Прийдіть, вшануйте пам'ять Воїна, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині. Вічна пам'ять захиснику України! Слава Герою!» - звернулися до краян у Берестечківській міськраді.
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Про це у фейсбуці повідомляє Берестечківська громада.
У Берестечку завтра, 30 грудня, відбудеться зустріч військовослужбовця ЗСУ Охотинського Андрія Ярославовича (18 березня 2001 р.н.) Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 12:00.
«Просимо жителів громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до майдану Соборності у Берестечку, де буде відслужений чин заупокійної лінії. Після чого траурний кортеж попрямує до рідного дому Героя», - йдеться у повідомленні.
Чин похорону відбудеться 31 грудня 2023 року.
«Прохання усіх гідно зустріти нашого Героя! Прийдіть, вшануйте пам'ять Воїна, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині. Вічна пам'ять захиснику України! Слава Герою!» - звернулися до краян у Берестечківській міськраді.
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