Волинян просять гідно зустріти полеглого Героя

Андрія Охотинського.



Про це у фейсбуці повідомляє Берестечківська громада.



У Берестечку завтра, 30 грудня, відбудеться зустріч військовослужбовця ЗСУ Охотинського Андрія Ярославовича (18 березня 2001 р.н.) Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 12:00.



«Просимо жителів громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до майдану Соборності у Берестечку, де буде відслужений чин заупокійної лінії. Після чого траурний кортеж попрямує до рідного дому Героя», - йдеться у повідомленні.



Чин похорону відбудеться 31 грудня 2023 року.



«Прохання усіх гідно зустріти нашого Героя! Прийдіть, вшануйте пам'ять Воїна, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині. Вічна пам'ять захиснику України! Слава Герою!» - звернулися до краян у Берестечківській міськраді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині завтра, 30 грудня, зустрічатимуть скорботний кортеж, який привезе додому тіло загиблого військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомляє Берестечківська громада.У Берестечку завтра, 30 грудня, відбудеться зустріч військовослужбовця ЗСУ Охотинського Андрія Ярославовича (18 березня 2001 р.н.) Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 12:00.«Просимо жителів громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до майдану Соборності у Берестечку, де буде відслужений чин заупокійної лінії. Після чого траурний кортеж попрямує до рідного дому Героя», - йдеться у повідомленні.Чин похорону відбудеться 31 грудня 2023 року.«Прохання усіх гідно зустріти нашого Героя! Прийдіть, вшануйте пам'ять Воїна, який довіддано служив Батьківщині. Вічна пам'ять захиснику України! Слава Герою!» - звернулися до краян у Берестечківській міськраді.

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