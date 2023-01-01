Волинян просять гідно зустріти полеглого Героя

Волинян просять гідно зустріти полеглого Героя
На Волині завтра, 30 грудня, зустрічатимуть скорботний кортеж, який привезе додому тіло загиблого військовослужбовця Андрія Охотинського.

Про це у фейсбуці повідомляє Берестечківська громада.

У Берестечку завтра, 30 грудня, відбудеться зустріч військовослужбовця ЗСУ Охотинського Андрія Ярославовича (18 березня 2001 р.н.) Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 12:00.
Волинян просять гідно зустріти полеглого Героя

«Просимо жителів громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до майдану Соборності у Берестечку, де буде відслужений чин заупокійної лінії. Після чого траурний кортеж попрямує до рідного дому Героя», - йдеться у повідомленні.

Чин похорону відбудеться 31 грудня 2023 року.

«Прохання усіх гідно зустріти нашого Героя! Прийдіть, вшануйте пам'ять Воїна, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині. Вічна пам'ять захиснику України! Слава Герою!» - звернулися до краян у Берестечківській міськраді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян просять гідно зустріти полеглого Героя
Сьогодні, 13:33
На хабарі затримали поліцейського Луцького райуправління
Сьогодні, 13:20
У Луцьку п'яний 62-річний водій зніс дорожню огорожу. ФОТО
Сьогодні, 13:10
ВАКС лишив під вартою учасника банди контрабандистів із Волині
Сьогодні, 13:06
На Волині попрощалися з 24-річним Героєм Володимиром Балем
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
Війна забрала життя 24-річного Максима Козла з Волині Війна забрала життя 24-річного Максима Козла з Волині
Сьогодні, 12:18
Оголосили триденну жалобу: на війні поліг волинянин Андрій Охотинський Оголосили триденну жалобу: на війні поліг волинянин Андрій Охотинський
28 грудень, 14:52
На Волині вшанували Героя, який загинув у день народження На Волині вшанували Героя, який загинув у день народження
28 грудень, 14:45
У Вараші прощалися із Героєм Володимиром Балем із Волині У Вараші прощалися із Героєм Володимиром Балем із Волині
28 грудень, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян просять гідно зустріти полеглого Героя
Сьогодні, 13:33
 0
На хабарі затримали поліцейського Луцького райуправління
Сьогодні, 13:20
 0
У Луцьку п'яний 62-річний водій зніс дорожню огорожу. ФОТО
Сьогодні, 13:10
 0
ВАКС лишив під вартою учасника банди контрабандистів із Волині
Сьогодні, 13:06
 0
На Волині попрощалися з 24-річним Героєм Володимиром Балем
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8