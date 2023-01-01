Оголосили триденну жалобу: на війні поліг волинянин Андрій Охотинський

Оголосили триденну жалобу: на війні поліг волинянин Андрій Охотинський
У Берестечківській громаді на Волині у зв’язку із загибеллю на фронті краянина Андрія Охотинського оголосили триденну жалобу.

Про це у фейсбуці повідомляє Берестечківська міськрада.

Берестечківську громаду сколихнула сумна звістка. На Луганщині неподалік населеного пункту Діброва під час мінометного обстрілу вчора, 27 грудня, загинув житель села Старики Охотинський Андрій Ярославович (18.03.2001 р.н.)
Оголосили триденну жалобу: на війні поліг волинянин Андрій Охотинський

У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.

«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» - повідомили у міськраді.

Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.


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Теги: загиблі, війна
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