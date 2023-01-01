На Волині вшанували Героя, який загинув у день народження

У Городищі поблизу Луцька відкрили меморіальну дошку загиблому рік тому воїну. Її встановили на Городищенському ліцеї, у якому в 2002-2013 роках навчався полеглий захисник України.Про це повідомляє Городищенська сільрада.Відкрила меморіальну дошку мама Олега –. Присутні вшанували пам’ять військового та всіх, чиї життя обірвалися через зухвале та безпідставне нашестя окупантів. хвилиною мовчання. Отецьосвятив пам’ятний знак та помолився за упокій душіта всіх полеглих на полі бою.“Коли помирає людина — це велика трагедія, велике горе для всієї родини. А коли вона гине за нашу незалежність — трагедія для всієї країни. Молодий, життєрадісний, мужній… Олегу би будувати своє щасливе майбутнє, а він будував найкращу країну в світі… І поклав свою душу і тіло за те, щоб ми жили в незалежній державі”, – лунало на заході пам’яті, який зібрав рідних, представників влади, вчителів і учнів, односельчан і небайдужих жителів громади.Голова Городищенської сільської радиі директорка Городищенського ліцеювисловили слова вдячності батькам Олега Корецького за виховання сина – справжнього патріота та мужнього захисника своєї держави.Корецький Олег Олегович (31.12.1995-31.12.2022) героїчно загинув у День свого народження під час виконання бойового завдання внаслідок ворожої снайперської кулі в місті Бахмут Донецької області, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України. Його ім’я навіки буде взірцем патріотизму та героїзму, мужності та самовідданості Українському народові. Вічна слава і пам’ять Герою!Опісля реквієму ліцеїсти громади взяли участь у турнірі з волейболу, присвяченому пам’яті Героя – Олега Корецького.