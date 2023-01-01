На Волині вшанували Героя, який загинув у день народження

На Волині вшанували Героя, який загинув у день народження
У Городищі поблизу Луцька відкрили меморіальну дошку загиблому рік тому воїну Олегові Корецькому. Її встановили на Городищенському ліцеї, у якому в 2002-2013 роках навчався полеглий захисник України.

Про це повідомляє Городищенська сільрада.

Відкрила меморіальну дошку мама Олега – Галина. Присутні вшанували пам’ять військового та всіх, чиї життя обірвалися через зухвале та безпідставне нашестя окупантів. хвилиною мовчання. Отець Микола освятив пам’ятний знак та помолився за упокій душі загиблого Героя та всіх полеглих на полі бою.
На Волині вшанували Героя, який загинув у день народження
На Волині вшанували Героя, який загинув у день народження
На Волині вшанували Героя, який загинув у день народження

“Коли помирає людина — це велика трагедія, велике горе для всієї родини. А коли вона гине за нашу незалежність — трагедія для всієї країни. Молодий, життєрадісний, мужній… Олегу би будувати своє щасливе майбутнє, а він будував найкращу країну в світі… І поклав свою душу і тіло за те, щоб ми жили в незалежній державі”, – лунало на заході пам’яті, який зібрав рідних, представників влади, вчителів і учнів, односельчан і небайдужих жителів громади.
На Волині вшанували Героя, який загинув у день народження
На Волині вшанували Героя, який загинув у день народження

Голова Городищенської сільської ради Світлана Соколюк і директорка Городищенського ліцею Інна Кундля висловили слова вдячності батькам Олега Корецького за виховання сина – справжнього патріота та мужнього захисника своєї держави.
На Волині вшанували Героя, який загинув у день народження

Корецький Олег Олегович (31.12.1995-31.12.2022) героїчно загинув у День свого народження під час виконання бойового завдання внаслідок ворожої снайперської кулі в місті Бахмут Донецької області, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України. Його ім’я навіки буде взірцем патріотизму та героїзму, мужності та самовідданості Українському народові. Вічна слава і пам’ять Герою!
На Волині вшанували Героя, який загинув у день народження
На Волині вшанували Героя, який загинув у день народження

Опісля реквієму ліцеїсти громади взяли участь у турнірі з волейболу, присвяченому пам’яті Героя – Олега Корецького.

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Теги: загиблі, війна
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