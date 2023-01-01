Підтвердили загибель Героя з Волині Олега Коханюка, який майже два роки вважався зниклим безвісти

Підтвердили загибель Героя з Волині Олега Коханюка, який майже два роки вважався зниклим безвісти
Підтвердили загибель воїна з Волині Олега Коханюка, який майже два роки вважався зниклим безвісти.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"Страшні звістки продовжують надходити у Камінь-Каширську громаду. Знову змушені повідомити про підтвердження загибелі нашого краянина, хороброго воїна, жителя міста Каменя-Каширського – Коханюка Олега Івановича.

Життя солдата трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту незалежності України 28 березня 2022 року у Миколаївській області.

Тривалий час рідні жили з надією на повернення свого Захисника живим, на жаль, дива не трапилося. Сьогодні у глибокій скорботі вся громада, щиро співчуваємо рідним людям Героя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим воїном повідомлять додатково.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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