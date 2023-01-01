У Луцьку попрощалися з двома Героями, життя яких забрала війна

У Луцьку попрощалися з двома Героями, життя яких забрала війна
У Кафедральному соборі Святої Трійці 28 грудня провели в останню дорогу воїнів Олега Демянчука та Артема Степчука. Жителі нашої громади загинули від рук російських агресорів на сході країни.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Демянчук Олег Олексійович (22.12.1982 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 17 грудня в районі населеного пункту Синьківка Куп'янського району Харківської області.

Степчук Артем Васильович (20.06.1990 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 22 грудня в районі населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області.

Поховають Артема Степчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Олега Демянчука на кладовищі села Покащів Луцького району.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
У Луцьку попрощалися з двома Героями, життя яких забрала війна
У Луцьку попрощалися з двома Героями, життя яких забрала війна
У Луцьку попрощалися з двома Героями, життя яких забрала війна
У Луцьку попрощалися з двома Героями, життя яких забрала війна
У Луцьку попрощалися з двома Героями, життя яких забрала війна
У Луцьку попрощалися з двома Героями, життя яких забрала війна

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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