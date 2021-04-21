«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук

У Волинському національному університеті іменізапрацювала лабораторія поліграфології та судових експертиз, де з’явився так званий «детектор брехні» або ж поліграф.Асистент кафедри кримінального права та процесу та завідувач цієї лабораторіїкаже, що «детектор брехні» – це суто телевізійна назва поліграфа, яка у професійному середовищі поліграфологів не застосовується.«Лабораторія поліграфології створювалася передовсім для студентів юридичного факультету, щоб підвищити кваліфікацію на практиці майбутніх юристів, правників та правоохоронців, – в нашому університеті цьогоріч відкрився набір на нову спеціальність «Правоохоронна діяльність». Але, окрім навчання студентів, ми проводимо тестування на поліграфі усім бажаючим: будь-яка юридична, фізична особи, державні установи, які не мають своїх поліграфологів, можуть звернутися до нас», - розповідає Вадим Грачук.Навіть ті, хто хоче перевірити свою дружину чи чоловіка на вірність.«Найбільш резонансними є звернення перевірити чоловіка чи дружину на зраду. Мені особисто не доводилося проводити таке тестування, але у колі поліграфологів, скажу відверто, не люблять такі замовлення, бо ми розуміємо наслідки, які можуть бути після поліграфа», - каже асистент кафедри кримінального права та процесу.З його слів, зараз перевірку на поліграфі зобов’язані проходити спецслужби – СБУ, НАБУ, ДБР, а у подальшому їх перелік буде збільшуватися.«От нещодавно зареєстрований законопроєкт у Верховній Раді, який передбачає тестування на поліграфії певної категорії чиновників, наприклад, суддів.Крім того, нині поліграфологи затребувані у розслідуваннях, пов’язаних з війною. Найперше це у виявленні колаборантів, агентури ворога. Всі ж чули про добровольчі військові формування росіян, білорусів, які переходять на наш бік – такі люди вимагають серйозної перевірки. Крім того, на поліграфі перевіряють військовослужбовців певних категорій. Буває, що мої колеги проводять дослідження на поліграфі у польових умовах – на передовій», – зауважив Вадим.У ВНУ ім. Лесі Українки вставлений поліграф українського виробництва «Рубікон».«Поліграфів в світі є більше 10 різновидів. У нашій лабораторії – поліграф одеського виробництва. Він повністю відповідає нормам ДСТУ та є 7-канальним», – розповідає спеціаліст.Поліграф «Рубікон» обладнаний каналами, давачами тремору, верхнього та нижнього дихання, артеріального тиску, шкірно-гальванічної реакції, фотоплетизмограми та мікрофону.«Поліграф працює з тими фізіологічними реакціями, які людина не може контролювати Обманути поліграф неможливо, обманути людину – так, а пристрій – ні. По-перше, спеціалізоване крісло повністю прошите давачами тремору.Серед поліграфологів є таке поняття як «видих брехуна»: бувають випадки і ми зі студентами навіть перевірили це на практиці, коли обманюючи, відповідач підсвідомо, не контрольовано видихає, і це фіксує поліграф.Крім того, коли людина каже неправду, до її кінцівок прибуває більше крові, поту та тепла, а це вже фіксує давач шкірно-гальванічної реакції, який кріпиться на вказівний та безіменний пальці», – пояснює поліграфолог Вадим Грачук.Відповідати на запитання поліграфа можна або «так», або «ні», або «не знаю».Тривалість тестування залежить від кількості питань.«Найшвидші тестування, наприклад, скринінг на одне питання та якісь приватні запитання, наприклад, про ту ж зраду, - займають годину-півтори. Чим більше запитань, тим більше потрібно часу», – наголошує поліграфолог.Завідувач університетської лабораторії поліграфології та судових експертиз каже, що ціна тестування на поліграфі залежить від кількості запитань, відповіді на які хоче дізнатися замовник, незалежно від того, це юридична особа чи фізична.Вартість одного запитання – від півтори тисячі гривень.Перш ніж почати тестування поліграфолог проводить бесіду із людиною, яка триває 20-30 хвилин.У стані алкогольного сп’янінні чи під впливом наркотичних речовин тестування людини заборонене.Вадим Грачук каже, що людей, які напередодні випили заспокійливого, тестувати можна.«Буває так, що людина через хвилювання перед тестуванням напилася заспокійливого. Люди різні і реакції у них різні. От, приміром, приходить керівник на офіс і каже: «Завтра всі проходимо тестування на поліграфі. З сейфу вкрали велику суму грошей». Хвилюватися будуть на роботі майже всі, навіть якщо не причетні, відповідно питимуть хто-що. Якщо людина зізнається перед початком тестування, що пила заспокійливе, поліграфолог це фіксує і тестування можна проводити. Скажу, вам, що досвідчені поліграфологи за діаграмою фотоплетизмограми можуть навіть визначити, який саме препарат людина пила для заспокоєння», – розповідає Вадим Грачук.Але, як наголошує поліграфолог, бувають випадки, коли люди можуть спеціально чинити протидію поліграфу.«Хтось може кусати язик під час перевірки, щоб викликати фізіологічні штучні реакції, що зіб’є картину результатів. Або стискає руку, від чого піднімається артеріальний тиск. Саме тому одягаються давачі на обидві руки, а поліграфолог постійно під час тестування має спостерігати за людиною. Кусання язика, часті ковтання зафіксує чутливий мікрофон, який вдягається респонденту біля гортані. Якщо людина продовжує так поводитися, перевірка зупиняється і замовнику тестування кажемо, що ця людина протидіяла поліграфу, а це вже дає привід задуматися, чому вона так себе поводила, чи вона часом щось не приховує», – пояснює спеціаліст.