Уряд США фінансує розбудову пунктів пропуску на Волині

США через механізми United States Agency for International Development (USAID) фінансують розбудову і модернізацію пунктів пропуску через українсько-польський кордон на Волині.Про це повідомляє у фейсбуці служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.На міжнародних пунктах для автомобільного сполучення «Ягодин – Дорогуськ» та «Устилуг – Зосін» відбулась робоча зустріч керівника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській областіта його заступниказ представниками Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури УкраїнитаВідповідно до рішення Уряду ці два пункти пропуску у липні поточного року перейшли від Державної митної служби України до сфери відповідальності Агентства відновлення, і передані на баланс Служби відновлення у Волинській області.Відтак, окрім іншого, наша діяльність нині спрямована на розвиток, будівництво, ремонт, облаштування, модернізацію та утримання цих пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон. Під час війни вони стали стратегічно важливим напрямком розвитку й підтримки експортного потенціалу та імпорту. Працюємо аби впроваджувати зміни на пунктах пропуску, які підвищать комфорт для користувачів.На сьогодні по результатах проведених публічних закупівель маємо укладені договори з підприємством-виконавцем робіт з комплексного утримання пунктів пропуску.Проведено тендери на виконання окремих робіт з поточного ремонту на МАПП «Ягодин – Дорогуськ». Зокрема, приступили до заміни дверей в будівлях, розташованих на цьому пункті пропуску. За сприятливих погодних умов підрядник розпочне ремонт покрівлі навісу та покрівлі вантажного відділу.На стадії кваліфікації переможця публічна закупівля на ремонт покрівлі навісу, влаштування водовідведення, огородження, дорожньої розмітки та монтаж автоматичних шлагбаумів на МАПП «Устилуг – Зосін».Чимало вже зроблено для покращення функціонування пунктів пропуску завдяки підтримці міжнародних партнерів.Нагадаємо, що на початку 2023 року Агентство відновлення отримало можливість залучити фінансування для програми розбудови пунктів пропуску від уряду США через механізми United States Agency for International Development (USAID).Цьогоріч у рамках Проєкту USAID «Економічна підтримка України» модернізовано систему освітлення та проведено заміну дорожніх знаків на МАПП «Ягодин – Дорогуськ». Незабаром розпочнуться роботи з ремонту дорожнього покриття та конструкцій на території МАПП.Для модернізації цього пункту перетину кордону за сприяння Проєкту USAID доставлено шість модульних будівель, які після встановлення будуть використовуватись як офіси для співробітників Державних митної та прикордонної Служб України.Окрім того, спільно з Проєктом USAID "Економічна підтримка України" та його підрядником – компанією Miyamoto Ukraine, працюємо в напрямку подальшої розбудови та модернізації МАПП «Ягодин – Дорогуськ». Наразі опрацьовується технічне завдання на будівництво та реконструкцію цього ключового пункту пропуску, що є одним з найбільш завантажених в Україні.Модернізацію прикордонної інфраструктури плануємо здійснювати також в рамках програми Європейського союзу «Механізм Сполучення Європи» (Connecting Europe Facility, CEF), яка функціонує в межах ініціативи «Шляхи солідарності». Зокрема, розглядаємо спільний проєкт з Польщею щодо дорожніх робіт на автошляху М-07-02 на пункті пропуску Ягодин – Дорогуськ – Окопи.«Одним із пріоритетних напрямків нашої роботи є забезпечення належного утримання та розбудови міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення. Маємо надати їм нове життя, забезпечити стабільне функціонування та розширити. Дякуємо міжнародним партнерам, які нам у цьому допомагають» – зазначив під час робочої зустрічі, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.