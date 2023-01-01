Розстріл українських військових на Запоріжжі: в Офісі генпрокурора назвали ймовірних підозрюваних

страті трьох українських військовополонених військових із російської 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії, ще відомої як «Псковська десантна дивізія».



Про це в ефірі Юрій Бєлоусов, керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора.



Він додав, що імена загиблих військовослужбовців Збройних сил України встановлені, наразі верифікуються і будуть оприлюднені згодом. Також наразі у прокуратурі не готові коментувати, де нині тіла полеглих військових.



«На цей час ми можемо підтвердити справжність відео. Нами були встановлені наші військовослужбовці, які були жорстоко вбиті. Більше того, ми зараз встановлюємо причетних осіб до цього злочину. Ми маємо припущення вважати, що до здійснення цього злочину має відношення 76-а десантна дивізія (армії – ред.) Російської Федерації. Але ці дані ми наразі перевіряємо. Ця дивізія вже відома воєнними злочинами, які вчинялися в Україні, зокрема на Київщині», – заявив посадовець.



За словами Юрія Бєлоусова, інформація про вчинок російської армії потрапила до правоохоронних органів 16 грудня – саме тоді, ймовірно, й була вчинена страта українських полонених російськими військовими.



«Розслідування нами було розпочато одразу, 16 грудня цього року – як тільки інформація потрапила до правоохоронних органів, просто в публічній площині з’явилась нещодавно. У нас є інформація саме про (страту – ред.) 16 грудня», – сказав Юрій Бєлоусов.



Посадовець також пояснив, що у такій поведінці російських військових на Запоріжжі Офіс генпрокурора України вбачає системність. За словами Бєлоусова, цього ж місяця було встановлено використання російською армією українських військових як живого щита. Керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту припускає, що російське командування може інструктувати своїх підлеглих, оскільки точно знає про їхні діяння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Офісі генерального прокурора кажуть, що мають підстави підозрювати увійськових із російської 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії, ще відомої як «Псковська десантна дивізія».Про це в ефірі Радіо Свобода заявив, керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора.Він додав, що імена загиблих військовослужбовців Збройних сил України встановлені, наразі верифікуються і будуть оприлюднені згодом. Також наразі у прокуратурі не готові коментувати, де нині тіла полеглих військових.«На цей час ми можемо підтвердити справжність відео. Нами були встановлені наші військовослужбовці, які були жорстоко вбиті. Більше того, ми зараз встановлюємо причетних осіб до цього злочину. Ми маємо припущення вважати, що до здійснення цього злочину має відношення 76-а десантна дивізія (армії – ред.) Російської Федерації. Але ці дані ми наразі перевіряємо. Ця дивізія вже відома воєнними злочинами, які вчинялися в Україні, зокрема на Київщині», – заявив посадовець.За словами Юрія Бєлоусова, інформація про вчинок російської армії потрапила до правоохоронних органів 16 грудня – саме тоді, ймовірно, й була вчинена страта українських полонених російськими військовими.«Розслідування нами було розпочато одразу, 16 грудня цього року – як тільки інформація потрапила до правоохоронних органів, просто в публічній площині з’явилась нещодавно. У нас є інформація саме про (страту – ред.) 16 грудня», – сказав Юрій Бєлоусов.Посадовець також пояснив, що у такій поведінці російських військових на Запоріжжі Офіс генпрокурора України вбачає системність. За словами Бєлоусова, цього ж місяця було встановлено використання російською армією українських військових як живого щита. Керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту припускає, що російське командування може інструктувати своїх підлеглих, оскільки точно знає про їхні діяння.

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