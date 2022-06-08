Росіяни розстріляли українських військовополонених на Запоріжжі
Сьогодні, 15:00
Розпочали розслідування за фактом розстрілу ворогом українських військовополонених під Запоріжжям.
Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, військовослужбовці армії рф у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. Через годину, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли.
Відео про це наразі розповсюджено в інтернеті.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.
"Це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими. Так, упродовж останнього місяця у мережі зʼявилося відео страти російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон. Також зафіксовано використання українських військовополонених у якості «живого щита» на лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.
За фактами вчинення військовослужбовцями рф воєнних злочинів триває досудове розслідування. Росія понесе покарання за кожний такий злочин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, військовослужбовці армії рф у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. Через годину, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли.
Відео про це наразі розповсюджено в інтернеті.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.
"Це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими. Так, упродовж останнього місяця у мережі зʼявилося відео страти російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон. Також зафіксовано використання українських військовополонених у якості «живого щита» на лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.
За фактами вчинення військовослужбовцями рф воєнних злочинів триває досудове розслідування. Росія понесе покарання за кожний такий злочин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку в аварію потрапили три автівки
Сьогодні, 15:33
У Луцьку зареєстрували температурний рекорд
Сьогодні, 15:16
Росіяни розстріляли українських військовополонених на Запоріжжі
Сьогодні, 15:00
Патрульні оприлюднили деталі аварії на Львівській у Луцьку
Сьогодні, 14:35
Залужний нагородив волинського волонтера
Сьогодні, 14:26