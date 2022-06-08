Росіяни розстріляли українських військовополонених на Запоріжжі





Про це



За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



За даними слідства, військовослужбовці армії рф у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. Через годину, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли.



Відео про це наразі розповсюджено в інтернеті.



Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.



"Це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими. Так, упродовж останнього місяця у мережі зʼявилося відео страти російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон. Також зафіксовано використання українських військовополонених у якості «живого щита» на лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.



За фактами вчинення військовослужбовцями рф воєнних злочинів триває досудове розслідування. Росія понесе покарання за кожний такий злочин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розпочали розслідування за фактом розстрілу ворогом українських військовополонених під Запоріжжям.Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).За даними слідства, військовослужбовці армії рф у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. Через годину, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли.Відео про це наразі розповсюджено в інтернеті.Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області."Це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими. Так, упродовж останнього місяця у мережі зʼявилося відео страти російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон. Також зафіксовано використання українських військовополонених у якості «живого щита» на лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.За фактами вчинення військовослужбовцями рф воєнних злочинів триває досудове розслідування. Росія понесе покарання за кожний такий злочин.

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