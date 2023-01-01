У Луцьку зареєстрували температурний рекорд

температурний максимум в обласному центрі Волині для цього дня.



Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр із гідрометеорології.



Як повідомили синоптики, вчора позначка термометра показала температуру +10.4⁰.



Раніше рекордом для цього дня був 2015 рік.



Тоді стопчики термометрів фіксували 10.3⁰С.



Спостереження на метеостанції Луцьк ведуться з 1947 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 26 грудня, був перевершенийв обласному центрі Волині для цього дня.Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр із гідрометеорології.Як повідомили синоптики, вчора позначка термометра показала температуру +10.4⁰.Раніше рекордом для цього дня був 2015 рік.Тоді стопчики термометрів фіксували 10.3⁰С.Спостереження на метеостанції Луцьк ведуться з 1947 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію