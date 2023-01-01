У Луцьку зареєстрували температурний рекорд
Сьогодні, 15:16
Вчора, 26 грудня, був перевершений температурний максимум в обласному центрі Волині для цього дня.
Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр із гідрометеорології.
Як повідомили синоптики, вчора позначка термометра показала температуру +10.4⁰.
Раніше рекордом для цього дня був 2015 рік.
Тоді стопчики термометрів фіксували 10.3⁰С.
Спостереження на метеостанції Луцьк ведуться з 1947 року.
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Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр із гідрометеорології.
Як повідомили синоптики, вчора позначка термометра показала температуру +10.4⁰.
Раніше рекордом для цього дня був 2015 рік.
Тоді стопчики термометрів фіксували 10.3⁰С.
Спостереження на метеостанції Луцьк ведуться з 1947 року.
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