Спека в Луцьку встановила новий температурний рекорд
Сьогодні, 13:30
Фахівці гідрометцентру вчора в Луцьку зафіксували вже другий протягом вересня температурний рекорд.
Про це інформує Суспільне.
Як розповіла синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Гончаренко, 28 вересня стовпчики термометрів у Луцьку піднялися до + 26,0°. Цей показник перевищив попередній рекорд, який був зафіксований у 1981 році, на два градуси.
Зі слів синоптикині, найхолодніше цього дня було у 1998 році. Тоді температура повітря становила усього +3,8 0°
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Про це інформує Суспільне.
Як розповіла синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Гончаренко, 28 вересня стовпчики термометрів у Луцьку піднялися до + 26,0°. Цей показник перевищив попередній рекорд, який був зафіксований у 1981 році, на два градуси.
Зі слів синоптикині, найхолодніше цього дня було у 1998 році. Тоді температура повітря становила усього +3,8 0°
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