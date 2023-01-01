Спека в Луцьку встановила новий температурний рекорд





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Як розповіла синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Гончаренко, 28 вересня стовпчики термометрів у Луцьку піднялися до + 26,0°. Цей показник перевищив попередній рекорд, який був зафіксований у 1981 році, на два градуси.



Зі слів синоптикині, найхолодніше цього дня було у 1998 році. Тоді температура повітря становила усього +3,8 0°





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фахівці гідрометцентру вчора в Луцьку зафіксували вже другий протягом вересня температурний рекорд.Про це інформує Суспільне Як розповіла синоптикиня Волинського гідрометеоцентру, 28 вересня стовпчики термометрів у Луцьку піднялися до + 26,0°. Цей показник перевищив попередній рекорд, який був зафіксований у 1981 році, на два градуси.Зі слів синоптикині, найхолодніше цього дня було у 1998 році. Тоді температура повітря становила усього +3,8 0°

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